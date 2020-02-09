Политика
Московский КомсомолецПремьер Украины объявил о сокращении госаппарата на 10%
В 2020 году численность сотрудников госаппарат на Украине сократится на 10%, заявил в эфире ICTV премьер-министр Алексей Гончарук. Он подчеркнул, что такое сокращение возможно благодаря введению IT-инструментов.
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Армия и оружие
Ополченец заставил плакать украинцев по ту сторону фронта
Ополченец уверен, что во многих жителях Украины еще не умерло человеческое и об этом надо непременно помнить.
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Минобороны России обнародовало уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны в период освобождения Европы.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Здоровье
В саратовских школах продлили карантин
Завтра, 10 февраля, в школах Саратова продлят карантин по ОРВИ.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Экономика
В России увеличилось количество застройщиков-банкротов
По словам аналитиков, многие участники рынка стали банкротами, потому что оказались не готовы к переходу на новую модель работы и проектное финансирование, сообщает издание «Известия».
Происшествия
Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, борт вырабатывает топливо для совершения экстренной посадки.
Политика
В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен
В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Экономика
Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков
Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков.
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус
Алкоголь не стоит употреблять в качестве меры профилактики заражения коронавирусом или простудой, так как это вызовет дополнительную нагрузку на сердце и «может плохо кончиться».
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Армия и оружие
США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией
Иностранцы пролетят по маршруту с 10 по 14 февраля. США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией.
Политика
Путин заявил об усилении турбулентности международной обстановки
«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитируют Путина на сайте Кремля в понедельник, 10 февраля.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Кино
Лора Дерн получила премию «Оскар 2020» за роль второго плана
Премию "Оскар 2020" в номинации "лучшая женская роль второго плана" получила Лора Дерн, сыгравшая в фильме "Брачная история".
Шоу-бизнес
Александр Друзь пожаловался на свою пенсию
Напомним, что в недавнем времени телевизионная ведущая Елена Ханга заявила, что ей абсолютно не хватает пенсии, размер которой достигает 23 000 рублей.
Космос
Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта
Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Здоровье
Все школы Воронежа уходят на карантин
Внеплановые каникулы начнутся у школьников Воронежа с 11 февраля — все школы города закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Воронежа 10 февраля.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» захотели продать
Правительство Украины может приватизировать государственный «Нафтогаз» и продать как минимум миноритарный пакет акций частным владельцам.
Происшествия
Токаев поручил уволить чиновников из-за беспорядков на юге Казахстана
Президент Киргизии Касым-Жомарт Токаев поручил уволить четырех чиновников в связи с массовыми беспорядками на юге страны.
Футбол
Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»
В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила четвертую беременность
Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.