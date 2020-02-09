Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПремьер Украины объявил о сокращении госаппарата на 10%

В 2020 году численность сотрудников госаппарат на Украине сократится на 10%, заявил в эфире ICTV премьер-министр Алексей Гончарук. Он подчеркнул, что такое сокращение возможно благодаря введению IT-инструментов.
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Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата

РИА Новостивчера в 12:55

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%

RT на русскомвчера в 14:29

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%

Известиявчера в 13:19

Украинские премьер анонсировал сокращения госаппарата на 10%

Газета.Ruвчера в 13:25

Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата на 10%

Московский Комсомолецвчера в 13:09

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата

News.ruвчера в 13:20

Премьер-министр Украины анонсировал сокращение госаппарата на 10%

REGNUMвчера в 14:09
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен

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Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков

Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков.
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Алкоголь не стоит употреблять в качестве меры профилактики заражения коронавирусом или простудой, так как это вызовет дополнительную нагрузку на сердце и «может плохо кончиться».
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В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
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Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

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«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитируют Путина на сайте Кремля в понедельник, 10 февраля.
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Внеплановые каникулы начнутся у школьников Воронежа с 11 февраля — все школы города закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Воронежа 10 февраля.
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Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019.
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