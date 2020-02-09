Политика
Московский КомсомолецПремьер Украины объявил о сокращении госаппарата на 10%
В 2020 году численность сотрудников госаппарат на Украине сократится на 10%, заявил в эфире ICTV премьер-министр Алексей Гончарук. Он подчеркнул, что такое сокращение возможно благодаря введению IT-инструментов.
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Происшествия
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Культура
Билли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020»
Популярнейшая певица Билли Айлиш появилась в объективах фотокамер журналистов, "караулящих" у красной ковровой дорожки кинопремии "Оскар", которая в этом году будет вручена уже в 92 раз.
Общество
Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP
Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу.
Общество
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Телеканал RTVI заявил, что у них выходит программа аналогичного формата. Об этом стало известно сегодня, 7 февраля.
Экономика
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes
Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Шоу-бизнес
Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы
Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 27
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча заявил, что в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима погибли 27 человек, включая стрелка.
Армия и оружие
Зачем Эрдоган перекидывает в сирийский Идлиб танки
Президент Турции Таир Реджеп Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить.
Футбол
Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»
Время начала матча — 20:30 мск. Ранее сообщалось, что Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».
Экономика
Банки и налоговая служба станут тщательно следить за доходами россиян
Под подозрение попадают все регулярные переводы.
Политика
Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев после обмена в Донбассе
Двое из пяти экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обменяли во время последнего обмена пленными в Донбассе, вернулись в Киев.
Космос
Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры
Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
Общество
Замначальника Генштаба арестован из-за противодействия следствию
235-й гарнизонный военный суд арестовал в пятницу на два месяца заместителя начальника Генштаба, начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Общество
WSJ: США расширят расходы на оборону и сохранят помощь Украине
Американские власти увеличат расходы на оборонный сектор страны, которые предусматриваются в проекте федерального бюджета на 2021 год.
Наука
«Следующий шаг — испытать его на животных»: инфекционист — о том, как ищут лекарство от коронавируса
Екатеринбургский инфекционист Марк Аганин изучил международные исследования нового коронавируса.
Здоровье
В России новых случаев заражения коронавирусом не выявлено
Роспотребнадзор сообщает, что на сегодняшний день новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации не выявлено.
Культура
Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон и другие на церемонии Spirit Awards-2020
Что: 2020 Independent Spirit Awards Где: Санта Моника, Штат Калифорния Когда: 08.02.2020 Люди говорят: Этой ночью в Калифорнии состоялась церемония награждения премии Spirit Awards-2020, ориентированная на американское независимое кино.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Культура
Дума (Болгария): окончательное решение русского вопроса (Дума)
В обеих войнах искали окончательное решение русского вопроса.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Происшествия
Во Владимирской области горит мебельная фабрика
Пожар начался в производственном помещении на мебельной фабрике в городе Радужный во Владимирской области, площадь составляет 1,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.
Здоровье
Масочный режим введен в Хабаровске
В Хабаровске с 10 февраля начинает действовать масочный режим.
Авто
Свыше 50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам
Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят продать в 2020 году более 50 000 новых машин.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Экономика
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.