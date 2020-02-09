Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПремьер Украины объявил о сокращении госаппарата на 10%

В 2020 году численность сотрудников госаппарат на Украине сократится на 10%, заявил в эфире ICTV премьер-министр Алексей Гончарук. Он подчеркнул, что такое сокращение возможно благодаря введению IT-инструментов.
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Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата

РИА Новости12:55

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%

RT на русском14:29

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%

Известия13:19

Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата на 10%

Московский Комсомолец13:09

Украинские премьер анонсировал сокращения госаппарата на 10%

Газета.Ru13:25

Премьер-министр Украины анонсировал сокращение госаппарата на 10%

REGNUM14:09

Гончарук анонсировал сокращение госаппарата

News.ru13:20
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Происшествия

Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

Коммерсантъ 07 февраля в 10:53
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Коммерсантъ 05:46
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Lenta.ru 05:32
Культура

Билли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020»

Популярнейшая певица Билли Айлиш появилась в объективах фотокамер журналистов, "караулящих" у красной ковровой дорожки кинопремии "Оскар", которая в этом году будет вручена уже в 92 раз.
Народные новости 18:33
Общество

Власти Китая дали коронавирусу временное название NCP

Временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса) присвоили власти Китая новому коронавирусу.
РЕН ТВ вчера в 21:33
Общество

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
RT на русском 13:59
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Телеканал RTVI заявил, что у них выходит программа аналогичного формата. Об этом стало известно сегодня, 7 февраля.
Gazeta.SPb 07 февраля в 13:28
Экономика

Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Российская газета 09:02
Шоу-бизнес

Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы

Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.
Слово и Дело 08:52
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 27

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча заявил, что в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима погибли 27 человек, включая стрелка.
RT на русском 00:34
Армия и оружие

Зачем Эрдоган перекидывает в сирийский Идлиб танки

Президент Турции Таир Реджеп Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить.
Московский Комсомолец 07:00
Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»

Время начала матча — 20:30 мск. Ранее сообщалось, что Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».
RT на русском 12:02
Экономика

Банки и налоговая служба станут тщательно следить за доходами россиян

Под подозрение попадают все регулярные переводы.
ВашГород.ру 12:05
Политика

Два бывших «беркутовца» вернулись в Киев после обмена в Донбассе

Двое из пяти экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обменяли во время последнего обмена пленными в Донбассе, вернулись в Киев.
ФАН вчера в 11:09
Космос

Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры

Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
AstroNews.ru 06 февраля в 21:20
Общество

Замначальника Генштаба арестован из-за противодействия следствию

235-й гарнизонный военный суд арестовал в пятницу на два месяца заместителя начальника Генштаба, начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Ведомости 15:49
Общество

WSJ: США расширят расходы на оборону и сохранят помощь Украине

Американские власти увеличат расходы на оборонный сектор страны, которые предусматриваются в проекте федерального бюджета на 2021 год.
Газета.Ru 17:44
Наука

«Следующий шаг — испытать его на животных»: инфекционист — о том, как ищут лекарство от коронавируса

Екатеринбургский инфекционист Марк Аганин изучил международные исследования нового коронавируса.
Екатеринбург Онлайн 12:43
Здоровье

В России новых случаев заражения коронавирусом не выявлено

Роспотребнадзор сообщает, что на сегодняшний день новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации не выявлено.
Вести Подмосковья 07 февраля в 02:54
Культура

Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон и другие на церемонии Spirit Awards-2020

Что: 2020 Independent Spirit Awards Где: Санта Моника, Штат Калифорния Когда: 08.02.2020 Люди говорят: Этой ночью в Калифорнии состоялась церемония награждения премии Spirit Awards-2020, ориентированная на американское независимое кино.
Peopletalk 01:54
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 13:10
Культура

Дума (Болгария): окончательное решение русского вопроса (Дума)

В обеих войнах искали окончательное решение русского вопроса.
ИноСМИ 16:20
Политика

Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял

Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Вести.Ru 12:53
Происшествия

Во Владимирской области горит мебельная фабрика

Пожар начался в производственном помещении на мебельной фабрике в городе Радужный во Владимирской области, площадь составляет 1,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 14:10
Здоровье

Масочный режим введен в Хабаровске

В Хабаровске с 10 февраля начинает действовать масочный режим.
Московский Комсомолец 16:15
Авто

Свыше 50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам

Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят продать в 2020 году более 50 000 новых машин.
Тарантас Ньюс 07 февраля в 09:53
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 17:10
Экономика

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Коммерсантъ 14:54
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 17:58
Как работают Яндекс.Новости?
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Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019.
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