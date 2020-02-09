В 2020 году численность сотрудников госаппарат на Украине сократится на 10%, заявил в эфире ICTV премьер-министр Алексей Гончарук. Он подчеркнул, что такое сокращение возможно благодаря введению IT-инструментов.

Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата на 10%

Культура Билли Айлиш появилась на красной дорожке «Оскара-2020» Популярнейшая певица Билли Айлиш появилась в объективах фотокамер журналистов, "караулящих" у красной ковровой дорожки кинопремии "Оскар", которая в этом году будет вручена уже в 92 раз.

Культура Новое шоу Собчак обвинили в плагиате Телеканал RTVI заявил, что у них выходит программа аналогичного формата. Об этом стало известно сегодня, 7 февраля.

Экономика Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.

Шоу-бизнес Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.

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Общество Замначальника Генштаба арестован из-за противодействия следствию 235-й гарнизонный военный суд арестовал в пятницу на два месяца заместителя начальника Генштаба, начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Происшествия Во Владимирской области горит мебельная фабрика Пожар начался в производственном помещении на мебельной фабрике в городе Радужный во Владимирской области, площадь составляет 1,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.