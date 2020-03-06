Политика
ИзвестияПремьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым. 5 марта в программе на телеканале «1+1» политик заявил, что Киев хочет и должен поставлять воду в Крым. Позже в Facebook Шмыгаль дал разъяснения.
Читать в источнике
Оценить408
Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми…Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым — это Украина.
— Денис Шмыгаль, украинский учёныйКоммерсантъ вчера в 20:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед
Автомобиль УАЗ, в котором, предположительно, было два человека, провалился под лед при пересечении несанкционированной переправы через Амур под Хабаровском, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.
Игры
Блогер разблокировал камеру в God of War и нашёл необычную «пасхалку»
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи человек
В материковом Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 409.
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым
Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
Экономика
В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Единоборства
Александр Волков проведет бой против Кертиса Блэйдса
Общество
Россиянка потеряла квартиру после оплаты ипотеки деньгами из 90-х
Жительница Воронежской области лишилась квартиры после попытки выплатить за неё ипотеку.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Политика
«Он ей доверял»: Агент СБУ рассказал, кто убил ополченца Гиви
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей рассказал, что это была девушка, которая не просто проникла в кабинет Гиви, но и втёрлась к нему в доверие.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Происшествия
Под Челябинском загорелся цех пиломатериалов
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Баффало», Малкин набрал 2 очка
Общество
Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.