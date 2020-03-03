Политика

КоммерсантъКоммерсантъПремьер-министр Украины отрицает, что подал в отставку

Глава правительства Украины Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своей скорой отставке. Ранее украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сменить премьер-министра и рассматривает различные кандидатуры.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сообщение об иске украинского премьера по поводу отставки опровергли

Lenta.ru14:00

Правительство Украины опровергло информацию об обращении Гончарука в суд из-за отставки

ТАСС13:50

В кабмине Украины опровергли информацию о поданном Гончаруком иске

РБК14:46

Премьер Украины подал в отставку

Взгляд.ру13:08

Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать вопрос о его отставке

РЕН ТВ12:53

Кабмин Украины опроверг данные об иске Гончарука по поводу отставки

Газета.Ru13:52

В кабмине Украины опровергли информацию об иске Гончарука к Разумкову

Московский Комсомолец13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган исключил удары по позициям России и Ирана в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, проводя военную операцию в САР, никогда не пыталась нанести удары по военным России и Ирана.
РЕН ТВ вчера в 11:15
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия 20:07
Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Спорт-Экспресс 12:13
Политика

Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.
RT на русском 23:40
Происшествия

Жену зараженного коронавирусом украинца попытались изолировать соседи

Жители Черновицкой области Украины выступили с требованием изолировать жену инфицированного соотечественника, ставшего первым зараженным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 на территории страны.
Известия 16:48
Единоборства

Стала известна дата боя Поветкина с Уайтом

Профиль 13:50
Армия и оружие

Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

Коммерсантъ 04:50
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
РИА Новости 10:35
Политика

Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста

Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».
РБК 23:16
Авто

Koenigsegg придумал новый класс автомобилей

Koenigsegg Gemera – первый в истории «мегакар». Именно так назвали новинку сами создатели.
5 колесо 09:32
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

Спорт БИЗНЕС Online 01 марта в 12:28
Политика

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина наладить связи России с ОЭСР

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления связей с международной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая базируется в Париже.
RT на русском 16:26
Политика

Котюков назначен на пост замминистра финансов

Бывший глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков назначен на должность заместителя министра финансов.
iReactor 05:51
Политика

Германия передаст России данные о советских военнопленных

Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях.
Российская газета 23:18
Армия и оружие

Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости 23:33
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости вчера в 10:35
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно приближается к Европе

Российский трубоукладчик "Академик Черский", который, по мнению многих специалистов, способен закончить строительство газопровода "Северный поток-2" приближается к Европе.
Российская газета 18:45
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 01 марта в 15:48
Экономика

Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ, намеченные на 4 марта

Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ, намеченные на 4 марта.
Вести.Ru 09:15
Здоровье

В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой

В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
URA.Ru 17:41
Политика

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 18:24
Общество

В этом году сдадут самый большой дом ЖК «Любимов» в Березниках

Сайт губернатора и Правительства Пермского края 07:42
Музыка

Букмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении

ToDay News Ufa 13:55
Политика

В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Lenta.ru 15:55
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия 17:23
Футбол

«Тамбов» показал пустые трибуны в Казани и Сочи в ответ на слова Слуцкого

В конце опубликованного «Тамбовом» ролика показаны кадры из Казани и Сочи. На матче «Рубин» — «Динамо» присутствовало 4757 зрителей.
Чемпионат 15:12
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 03:29
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости вчера в 00:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное