Политика

ВедомостиВедомостиПремьер Украины подал в отставку

Премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Администрация президента Украины Владимира Зеленского подтвердила, что он получил заявление Гончарука и рассмотрит его.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук демонстративно подал в отставку

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Алексей Валерьевич Гончарук
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