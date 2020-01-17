Политика
Газета.RuПремьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости". Зеленский подтвердил получение заявления, оно будет рассмотрено, заявили в пресс-службе президента.
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с чего всё началось
Глава украинского правительства написал в «Фейсбуке», что слитые в сеть фрагменты аудиозаписей искусственно создают представление о том, что он и его команда не уважают президента.БИЗНЕС Online02:45
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Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Футбол
«Спартак» и «Зенит» проголосовали против расширения РПЛ
Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, какие клубы поддержали расширение РПЛ до 18 команд, а какие - нет:Расширение РПЛ - 14 за.2 клуба ("Спартак" и "Зенит") против.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Экономика
Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию
Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.
Экономика
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина на пост премьера
Государственная дума провела заседание, по итогам которого депутаты проголосовали по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Общество
Россиянин Винник рассказал о пытках в тюрьме и попросил помощи
Футбол
Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
Общество
Численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд
По состоянию на конец 2019 года численность населения Китая без учета населения Гонконга, Макао и Тайваня, достигла 1 млрд 400 млн 50 тыс. человек, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Космос
Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС
Экономика
Капитализация Alphabet превысила $1 трлн
В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Общество
В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»
Метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2, в который в декабре попал микрометеороид, сохранил работоспособность, заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Теннис
Самсонова вышла в финал квалификации Australian Open
Россиянка Людмила Самсонова пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Происшествия
ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков
Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Шоу-бизнес
Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Космос
Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Происшествия
Комиссия ФССП выехала в Новокузнецк после стрельбы в суде
Гаджеты
Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов
Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.