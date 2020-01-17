Политика

Газета.RuГазета.RuПремьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости". Зеленский подтвердил получение заявления, оно будет рассмотрено, заявили в пресс-службе президента.
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с чего всё началось
Глава украинского правительства написал в «Фейсбуке
», что слитые в сеть фрагменты аудиозаписей искусственно создают представление о том, что он и его команда не уважают президента.
БИЗНЕС Online02:45

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Премьер Украины подал заявление об отставке

RT на русском02:39

Премьер-министр Украины подал в отставку

Дождь02:37

Зеленский получил заявление Гончарука об отставке

РБК02:43

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку

Комсомольская правда02:37

Премьер Украины Гончарук подал в отставку

РЕН ТВ02:36

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Газета.Ru02:37

Зеленский получил заявление премьер-министра Украины об отставке

Lenta.ru02:43
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Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс вчера в 09:26
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Футбол

«Спартак» и «Зенит» проголосовали против расширения РПЛ

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, какие клубы поддержали расширение РПЛ до 18 команд, а какие - нет:Расширение РПЛ - 14 за.2 клуба ("Спартак" и "Зенит") против.
Soccer.ru вчера в 10:28
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Экономика

Владимир Васильев прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Комментируя слова Путина об ответственности регионов за содержание учебных организаций и питание учащимся, Васильев подчеркнул, что в республике проводятся работы по созданию комфортных условий.
Mo-gumbet.ru 02:19
Экономика

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку

Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина на пост премьера

Государственная дума провела заседание, по итогам которого депутаты проголосовали по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы правительства.
RT на русском вчера в 06:16
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей вчера в 05:46
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru вчера в 09:53
Общество

Россиянин Винник рассказал о пытках в тюрьме и попросил помощи

Вести.Ru вчера в 13:43
Футбол

Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
Soccer.ru 02:37
Общество

Численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд

По состоянию на конец 2019 года численность населения Китая без учета населения Гонконга, Макао и Тайваня, достигла 1 млрд 400 млн 50 тыс. человек, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
Интерфакс вчера в 23:56
Космос

Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС

МИР 24 15 января в 08:49
Происшествия

Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
Экономика

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Интерфакс 00:30
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 15 января в 09:11
Общество

В «Роскосмосе» рассказали о состоянии спутника «Метеор-М»

Метеорологический спутник "Метеор-М" номер 2-2, в который в декабре попал микрометеороид, сохранил работоспособность, заявил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
РИА Новости 02:40
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru 00:55
Теннис

Самсонова вышла в финал квалификации Australian Open

Россиянка Людмила Самсонова пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
РИА Новости вчера в 03:44
Происшествия

ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков

Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Вести.Ru 02:07
Шоу-бизнес

Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:21
Космос

Маск назвал трагедией сверхтяжелую ракету NASA

Газета.Ru 02:32
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Происшествия

Комиссия ФССП выехала в Новокузнецк после стрельбы в суде

Российская газета вчера в 03:01
Гаджеты

Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов

Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.
Хайтек+ вчера в 08:55
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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