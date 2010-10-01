Премьер-министр Украины Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории Центральной артиллерийской базы в Балаклее (Харьковская обл.), в результате которых двое украинских военных сапера погибли и еще четверо получили ранения. Об этом Гончарук заявил в Facebook.

Премьер Украины поручил создать комиссию по изучению причины взрывов в Балаклее

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