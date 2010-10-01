Происшествия
ИА НовороссияПремьер Украины поручил создать комиссию по изучению причины взрывов в Балаклее
Премьер-министр Украины Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории Центральной артиллерийской базы в Балаклее (Харьковская обл.), в результате которых двое украинских военных сапера погибли и еще четверо получили ранения. Об этом Гончарук заявил в Facebook.
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Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
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Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
Происшествия
Доцента Соколова перевели в «Кресты»
Кино
«Джокер» побил новый рекорд по сборам в прокате
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Шоу-бизнес
В Москве нашлась пропавшая актриса Мария Стерникова
Пропавшая в Москве актриса Мария Стерникова найдена.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Политика
Россия вернет Украине корабли, задержанные в Керченском проливе
Корабли вернут вместе с вооружением, но без боеприпасов. Российские пограничники захватили суда в ноябре прошлого года.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Общество
Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре
В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно.
Общество
Замдиректора ФСИН заявил, что ему стыдно за преступления своих коллег
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что иногда ему «хочется провалиться под землю» из-за происшествий в ведомстве, поэтому он больше не будет давать комментариев СМИ.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Авто
Новая Skoda Octavia стала еще больше
Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
Политика
В Бразилии проходит встреча лидеров БРИКС
Российский лидер Владимир Путин участвует во встрече глав государств и правительств стран - участниц БРИКС, передает корреспондент The Moscow Post.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Авто
Рассекречены новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Изучив изображения из документов, можно сделать однозначный вывод: УАЗ "Патриот" 2020-го модельного года получит новые задние фонари "строгой" формы с С-образными отформовками.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Экономика
На следующий Форум легкой промышленности позовут Дмитрия Медведева
Ивановская область, сказал Евтухов, остается лидером отрасли, столицей российского текстиля, и следующий форум снова может состояться в Иванове.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Наука
Патент недели: грипп на птичьих правах
Патент: 2702833 Авторы: Людмила Цыбалова, Марина Потапчук, Инна Видяева, Вера Грищенко Патентообладатель: Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федерации Про птичий грипп слышали даже те, кто максимально далек от микробиологии или эпидемиологии.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землей». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показаться всем желающим.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экономика
«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR
Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.
Культура
Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».