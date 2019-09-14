Политика

Газета.RuГазета.RuПремьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря

Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве. Гончарук отметил, что у правительства есть несколько амбициозных проектов.
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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости04:33

Правительство Украины планирует соединить водным путем Балтийское и Черное моря

ТАСС04:12

На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря

RT на русском03:54

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря

Коммерсантъ05:07

Украинский премьер предложил соединить Балтийское и Черное моря

РБК05:47

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РЕН ТВ03:26

Киев предложил соединить Балтийское и Черное моря

Московский Комсомолец03:43
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