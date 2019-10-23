Политика
Газета.RuПремьер Украины предупредил о проблемах с отоплением
Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".
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Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 15:00
Наука
Ученые нашли белок, предотвращающий рак и старение
Московский Комсомолец 13:19
Шоу-бизнес
Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки
Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка.
Pravda.Ru 07:19
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Общество
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Общество
Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно
23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.
Lenta.ru 16:36
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Политика
Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием
Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).
RT на русском 15:59
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
После окончания матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на шестое место.
Чемпионат 17:18
Политика
Путин сообщил о планах нарастить присутствие России в Африке
Экономический форум «Россия — Африка» проходит в Сочи 23 и 24 октября. На него приглашены лидеры 54 африканских государств.
РБК 06:47
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Политика
Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение
Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru 05:15
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в Сирии
Договоренности России и Турции о совместном патрулировании на турецко-сирийской границе на северо-востоке Сирии являются бессрочными, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
РИА Новости 09:50
Происшествия
Сотрудник RT обвинил генерала Следственного комитета в избиении
Оператор государственного телеканала RT Александр Карюк заявил, что его бывшая жена, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко применила к нему физическую силу.
News.ru 10:30
Политика
Виталий Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Мэр украинской столицы, бывший боксер-тяжеловес Виталий Кличко ударил журналиста и попытался выбить у него из рук телефон во время встречи с жителями Соломенского района Киева.
Труд 11:35
Общество
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Единоборства
Грег Харди пообещал нокаутировать Александра Волкова
Американский тяжеловес Грег Харди рассказал о том, почему согласился на коротком уведомлении выйти на бой против Александра Волкова, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка.
FightTime.ru 12:10
Здоровье
Удмуртия рискует провалить план по созданию амбулаторных онкоцентров
Удмуртия вошла в число семи регионов России, которые рискуют не выполнить план по созданию центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
REGNUM 11:16
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия 16:02
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД
Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Гаджеты
«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
News.ru вчера в 09:48
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Футбол
Месси принес победу «Барселоне» в матче со «Славией»
Газета.Ru 17:06
Экономика
Инвесторы TON Дурова согласились не требовать назад вложенные средства
Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова решили не требовать возврата денежных средств после решения Комиссии ценных бумаг США (SEC) остановить ICO.
РБК 17:31