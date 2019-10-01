Политика

Газета.RuГазета.RuПремьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена. Об этом сообщают украинские СМИ. Политик отметил, что доставшаяся Украине от СССР инфраструктура была разграблена коррупционерами, "бестолковыми менеджерами" и руководителями.
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Украинская железная дорога изношена более чем на 90%, заявил Гончарук

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