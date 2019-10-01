Политика

Газета.RuГазета.RuПремьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена. Об этом сообщают украинские СМИ. Политик отметил, что доставшаяся Украине от СССР инфраструктура была разграблена коррупционерами, "бестолковыми менеджерами" и руководителями.
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Премьер Украины сообщил об уничтожении железной дороги в стране

Московский Комсомолец06:37

Премьер Украины признал, что железные дороги в стране почти уничтожены

Life.ru06:02

Премьер Украины: Коррупционеры «истощили» железные дороги страны до предела

Росбалт03:45

Украинская железная дорога изношена более чем на 90%, заявил Гончарук

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ТАСС04:01

Железная дорога на Украине «почти уничтожена» — Гончарук

REGNUM03:49

На Украине заявили об уничтоженной железной дороге в стране

Lenta.ru04:55
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В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»

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Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
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Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ

В Челябинской области Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста, который регулярно избивал жену — в ведомстве считают, что она умерла от сердечного приступа.
Lenta.ru 07:21
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В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
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Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить село в Корякии

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отреагировал на критику, прозвучавшую от оппозиционного политика Алексея Навального в адрес камчатских властей по поводу «запуска» сгоревшей 20 лет назад котельной в селе Средние Пахачи.
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В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг

Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».
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Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
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Во втором тайме, на 73-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Сочи». В итоге "Ахмат" уступил со счетом 0:2.
Красная весна вчера в 16:51
Политика

Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
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Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
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Японский автопроизводитель презентовал специальную версию внедорожника Pajero Sport, которая разработана по мотивам кинокартины «Терминатор: Темные судьбы».
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Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Грета Тунберг приглашена в Госдуму

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Зеленский хочет забрать права на сериал «Сваты»

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Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что намерен покинуть пост главы пропрезидентской партии "Слуга народа".
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Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
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