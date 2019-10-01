Политика

Газета.RuГазета.RuПремьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена. Об этом сообщают украинские СМИ. Политик отметил, что доставшаяся Украине от СССР инфраструктура была разграблена коррупционерами, "бестолковыми менеджерами" и руководителями.
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Эксперт оценил заявление премьера Украины об уничтожении железнодорожной инфраструктуры

RT на русском10:05

Премьер-министр Украины назвал железные дороги страны почти уничтоженными

РБК09:06

Премьер Украины заявил, что железная дорога в стране почти уничтожена

ТАСС04:01

На Украине заявили об уничтоженной железной дороге в стране

Lenta.ru04:55

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Премьер Украины признал, что железные дороги в стране почти уничтожены

Life.ru06:02

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REGNUM03:49
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Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
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В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года

В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
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По словам Пушкова, заявление президента Франции стало ответом "тяжеловесов Европы" на украинские и прибалтийские демарши.
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Интегрировать электрический «полный привод» в японскую Camry было проще всего, так как на домашнем рынке бизнес-седан представлен исключительно в гибридном исполнении с 2,5-литровым «атмосферником» и электромотором суммарной мощностью 211 л.с. Теперь системе помогает еще один электромотор на задней оси, выдающий 7,2 л.с. и 55 Нм крутящего момента.
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Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
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Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

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Lenta.ru 03:53
Экономика

ВТО резко ухудшила прогноз роста мировой торговли на 2019 год

Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.
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Бывший секретарь СНБО Украины назвал причину своей отставки

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.
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Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ

Врач подчеркнул, что прием антибиотиков без назначения специалиста может навредить здоровью, поскольку обладают серьезными побочными эффектами, как аллергия, угнетение функции печени и почек, снижение иммунитета.
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Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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Турция может сама создать зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган

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Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения

Глава Росстата рассказал, что на них выделено 6,7 млрд руб. Основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
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