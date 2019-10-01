Политика
Газета.RuПремьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена. Об этом сообщают украинские СМИ. Политик отметил, что доставшаяся Украине от СССР инфраструктура была разграблена коррупционерами, "бестолковыми менеджерами" и руководителями.
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Политика
Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Происшествия
Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве
Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Наука
Айсберг весом 315 млрд тонн откололся в Антарктиде
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг величиной 1,6 тыс. квадратных километров.
Газета.Ru 06:13
Политика
Главы ЕАЭС утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка
Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка.
News.ru 09:18
Происшествия
На Белоглинской мужчина выпал из окна многоэтажки с двумя детьми
По словам Юрина, мужчина в возрасте около 30 лет находился в квартире дома №52/70 по улице Белоглинской, и потом он, а также мальчик 1,5 лет и девочка около 4 лет выпали из окна.
Четвертая Власть 10:01
Происшествия
Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов
В Гонконге, где сегодня, 1 октября, в очередной раз сотни людей вышли на улицы на акции протеста против властей, полиция впервые применила боевое оружие против демонстрантов.
REGNUM 06:15
Экономика
В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года
В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Культура
На «перезапуск» омского метро фонд Потанина дал грант в 15 млн рублей
Город55.ру вчера в 22:05
Политика
Пушков назвал слова Макрона о России ответом на украинские демарши
По словам Пушкова, заявление президента Франции стало ответом "тяжеловесов Европы" на украинские и прибалтийские демарши.
Газета.Ru 10:23
Технологии
Цифровые таланты получили гранты на развитие умных решений
Победители в каждом направлении получили от организаторов и партнеров денежные гранты на дальнейшее развитие проектов.
Европейско-Азиатские новости 07:57
Фигурное катание
Энберт приостанавливает участие в соревнованиях по заключению врачей
Спорт день за днем 09:15
Авто
Новая Toyota Camry получила полный привод
Интегрировать электрический «полный привод» в японскую Camry было проще всего, так как на домашнем рынке бизнес-седан представлен исключительно в гибридном исполнении с 2,5-литровым «атмосферником» и электромотором суммарной мощностью 211 л.с. Теперь системе помогает еще один электромотор на задней оси, выдающий 7,2 л.с. и 55 Нм крутящего момента.
Автоновости дня вчера в 08:00
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
РИА Новости вчера в 19:38
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Экономика
ВТО резко ухудшила прогноз роста мировой торговли на 2019 год
Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.
Интерфакс 06:39
Политика
Бывший секретарь СНБО Украины назвал причину своей отставки
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.
Lenta.ru 08:36
Здоровье
Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ
Врач подчеркнул, что прием антибиотиков без назначения специалиста может навредить здоровью, поскольку обладают серьезными побочными эффектами, как аллергия, угнетение функции печени и почек, снижение иммунитета.
Известия вчера в 10:58
Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Шоу-бизнес
Заворотнюк не выполнила обещание выступить на ТВ
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов ранее утверждал, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на ТВ.
Экономика сегодня вчера в 23:52
Футбол
Укравший у одноклубника часы за €70 тысяч игрок «Ниццы» был уволен
Футболист был уволен из-за кражи часов у его одноклубника Каспера Дольберга. Сообщалось, что украшение стоило €70 тыс.
Газета.Ru 08:58
Общество
Михаила Боярского уличили в нарушении ПДД, сообщили СМИ
Автомобиль народного артиста России Михаила Боярского увидели неправильно припаркованным в центре Санкт-Петербурга, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 10:07
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Политика
Турция может сама создать зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган
Турция самостоятельно создаст зону безопасности на севере Сирии, если не сможет договориться об этом с США, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.
РИА Новости 09:18
Общество
Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения
Глава Росстата рассказал, что на них выделено 6,7 млрд руб. Основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
РБК 10:02