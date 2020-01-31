Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПремьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом. "За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительным", - написал он на своей странице в Twitter.
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Борис Джонсон заразился коронавирусом

ТАСС09:05

Джонсон не намерен передавать полномочия главе МИД из-за заражения

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Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

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Букингемский дворец: Елизавета II встречалась с Джонсоном 11 марта

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Заразившийся коронавирусом Джонсон рассказал о своем самочувствии

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Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

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Джонсон поблагодарил госслужащих за смелость в период пандемии

SM Newsвчера в 04:46
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Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Песков: выходные даны, чтобы сократить контакты людей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель выходной недели с 28 марта по 3 апреля в том, чтобы минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы - должны продолжать трудиться.
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На Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке

В Тернопольской области Украины врачи выбросили за дверь в мешке тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины.
Lenta.ru 08:44
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
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Шоу-бизнес

Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что народный певец РСФСР Лев Лещенко мог заразить кого-нибудь коронавирусом на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы.
NewInform 02:25
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Экономика

ЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4%

Банк России предоставит банкам кредиты сроком на год под 4%, чтобы малые и средние компании могли выплатить своим сотрудникам зарплаты.
Известия 08:35
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
NewInform 03:36
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Общество

Maruv пожаловалась, что Украина бросила ее из-за коронавируса

Maruv рассказала, что Украина не дает ей выехать с территории России из-за эпидемии коронавируса.
Super.ru 08:13
Финансы

Установлен курс рубля к доллару и евро на нерабочую неделю

Курс доллара составит 77 рублей 73 копейки. Это на 99 копеек меньше, чем официальный курс, установленный днем ранее.
Пенза-взгляд 07:27
Здоровье

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Вести.Ru 09:15
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Спорт

«Серьезная тема»: Александр Кержаков высказался о пандемии коронавируса в России

Александр назвал коронавирус «серьезной темой» и подчеркнул, что в стране каждый день заражаются все больше людей.
Петербургский дневник 06:36
Хоккей

«Локомотив» перейдет на «финский» размер площадки в новом сезоне КХЛ

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" объявил, что в следующем сезоне КХЛ перейдет на "финский" размер ледовой площадки.
РИА Новости 07:39
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Известия 06:06
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM 08:45
Общество

В Испании за сутки более 730 человек умерли от коронавируса

Напомним: на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания COVID-19, 19 тысяч человек умерло, 110 тысяч выздоровело.
МонаВиста вчера в 03:35
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс вчера в 07:18
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Авто

Появились первые фотографии Lada от украинского ЗАЗ

Недавно «Автоновости дня» сообщали о том, что украинские LADA Vesta, Largus и XRay, которые собрал Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), прошли аудит качества от Renault Group Eurasia.
Автоновости дня 25 марта в 01:14
Игры

Call of Duty: Warzone обновится не так быстро, как хотели геймеры

Faktom вчера в 09:59
Общество

Следующая рабочая неделя объявлена нерабочей

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.
Би-порт 25 марта в 09:24
Политика

«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии

Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Эхо Москвы вчера в 13:00
Кино

В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны

Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
News.ru 08:06
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Армия и оружие

В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф

Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.
RuNews24.ru 01:56
Политика

В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США

Американское ядерное оружие размещается в Германии, потому что ФРГ "фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны", заявил в интервью телеканалу "360" член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.
Газета.Ru 08:05
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса

Телеведущий Александр Мясников разъяснил в Telegram, почему новая коронавирусная инфекция представляет опасность для пожилых людей.
ToDay News Ufa 04:14
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Как работают Яндекс.Новости?
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