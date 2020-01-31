Коронавирус
Газета.RuПремьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом. "За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительным", - написал он на своей странице в Twitter.
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Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Песков: выходные даны, чтобы сократить контакты людей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель выходной недели с 28 марта по 3 апреля в том, чтобы минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы - должны продолжать трудиться.
Происшествия
На Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке
В Тернопольской области Украины врачи выбросили за дверь в мешке тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Шоу-бизнес
Собчак предположила, где Лещенко мог заразиться коронавирусом
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что народный певец РСФСР Лев Лещенко мог заразить кого-нибудь коронавирусом на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Экономика
ЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4%
Банк России предоставит банкам кредиты сроком на год под 4%, чтобы малые и средние компании могли выплатить своим сотрудникам зарплаты.
Игры
BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect
В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Общество
Maruv пожаловалась, что Украина бросила ее из-за коронавируса
Maruv рассказала, что Украина не дает ей выехать с территории России из-за эпидемии коронавируса.
Финансы
Установлен курс рубля к доллару и евро на нерабочую неделю
Курс доллара составит 77 рублей 73 копейки. Это на 99 копеек меньше, чем официальный курс, установленный днем ранее.
Здоровье
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Спорт
«Серьезная тема»: Александр Кержаков высказался о пандемии коронавируса в России
Александр назвал коронавирус «серьезной темой» и подчеркнул, что в стране каждый день заражаются все больше людей.
Хоккей
«Локомотив» перейдет на «финский» размер площадки в новом сезоне КХЛ
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" объявил, что в следующем сезоне КХЛ перейдет на "финский" размер ледовой площадки.
Политика
Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Общество
В Испании за сутки более 730 человек умерли от коронавируса
Напомним: на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 428 тыс. случаев заболевания COVID-19, 19 тысяч человек умерло, 110 тысяч выздоровело.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Авто
Появились первые фотографии Lada от украинского ЗАЗ
Недавно «Автоновости дня» сообщали о том, что украинские LADA Vesta, Largus и XRay, которые собрал Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), прошли аудит качества от Renault Group Eurasia.
Игры
Call of Duty: Warzone обновится не так быстро, как хотели геймеры
Общество
Следующая рабочая неделя объявлена нерабочей
Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.
Политика
«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии
Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Кино
В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны
Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Армия и оружие
В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф
Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие размещается в Германии, потому что ФРГ "фактически до сих пор находится в состоянии оккупированной страны", заявил в интервью телеканалу "360" член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса
Телеведущий Александр Мясников разъяснил в Telegram, почему новая коронавирусная инфекция представляет опасность для пожилых людей.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.