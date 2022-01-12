РИА НовостиПремьер Венгрии Орбан ввел государственное регулирование цен на продуктыВласти Венгрии приняли решение о вводе государственного регулирования цен на шесть основных продуктов питания.Московский КомсомолецВенгрия зафиксировала цены на шесть продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года, заявил по итогам парламентского заседания премьер-министр Виктор Орбан.РИА НовостиПод государственное регулирование попадет сахар в виде песка, пшеничная мука, подсолнечное масло, свиные окорока, куриные грудки и коровье молоко.Banki LoansОщутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьAnewsAnewsЭкономика сегодняLife.ruФАНПодробнее о событииВ Венгрии ввели госрегулирование цен на продуктыИА Красная Веснавчера в 15:53Премьер Венгрии Орбан ввел государственное регулирование цен на продуктыРИА Новостивчера в 14:15Самое цитируемоеВ Венгрии государство решило регулировать цены на продуктыМосковский Комсомолецвчера в 14:47Власти Венгрии поддержат граждан введением госрегулирования цен на продуктыЭкономика сегоднявчера в 15:05Правительство Венгрии взялось регулировать цены на продуктыBanki Loansвчера в 14:56В Венгрии зафиксировали цены на шесть продуктов питания на фоне энергокризиса в ЕвропеФонтанка.Рувчера в 15:14Орбан объявил о госрегулировании цен на продукты в ВенгрииВзгляд.рувчера в 14:24Показать ещёОценить61Поделиться