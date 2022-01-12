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Премьер Венгрии Орбан ввел государственное регулирование цен на продукты

Власти Венгрии приняли решение о вводе государственного регулирования цен на шесть основных продуктов питания.
Московский Комсомолец
Венгрия зафиксировала цены на шесть продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года, заявил по итогам парламентского заседания премьер-министр Виктор Орбан.
РИА Новости
Под государственное регулирование попадет сахар в виде песка, пшеничная мука, подсолнечное масло, свиные окорока, куриные грудки и коровье молоко.
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Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости

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В Венгрии ввели госрегулирование цен на продукты
ИА Красная Веснавчера в 15:53
Премьер Венгрии Орбан ввел государственное регулирование цен на продукты
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