Политика
News.ruОрбан назвал условие принятия Венгрией декларации НАТО по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит совместную декларацию послов НАТО по Украине, если туда внесут изменения, касающиеся венгерских меньшинств, проживающих в Закарпатье. Хотелось бы, чтобы они включили эти рекомендации в документ.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:46, Вашингтон
Армия и оружие
Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
Происшествия
Задержан замначальника второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Чёрном море
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе, который имеет «огромное стратегическое значение».
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
Политика
Рада отказалась расследовать трагедию 2 мая в Одессе
Верховная рада Украины отказалась сформировать по предложению оппозиции временную следственную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, жертвами которых стали 48 человек.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Футбол
«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции
Футболисты «Монако» одержали победу над «Марселем» в 1/16 финала Кубка Франции.
Экономика
«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов
В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Политика
Болгария отказала в визе военному атташе посольства РФ
София приняла решение не выдавать визу военному атташе в посольстве России в Болгарии. Дипломат до сих пор находится в Москве.
Спорт
Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России
"Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Гаджеты
Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G
В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Политика
МИД Турции осудил принятие в США проекта о санкциях
Министерство иностранных дел Турции осудило принятие палатой представителей Соединённых Штатов законопроекта о санкциях против Анкары.
Общество
В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров
Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
Футбол
ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018
«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Футбол
«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
Кино
Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»
В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
Киберспорт
Бета-тест Warcraft 3: Reforged начнется на следующей неделе
Политика
Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»
Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».