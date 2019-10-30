Политика

News.ruNews.ruОрбан назвал условие принятия Венгрией декларации НАТО по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит совместную декларацию послов НАТО по Украине, если туда внесут изменения, касающиеся венгерских меньшинств, проживающих в Закарпатье. Хотелось бы, чтобы они включили эти рекомендации в документ.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Премьер Венгрии «очень ждет» встречи с президентом Украины

ТАСС14:46

Венгерское меньшинство на Украине страдает от дискриминации, заявил Орбан

РИА Новости14:51

Премьер Венгрии объяснил вето страны на декларацию послов НАТО по Украине

РБК14:49

Премьер Венгрии хочет лично встретиться с Зеленским

Комсомольская правда18:38

Орбан заявил о дискриминации венгров на Украине

REGNUM15:36

Орбан назвал условие принятия Венгрией декларации НАТО по Украине

News.ru15:40

Премьер Венгрии пожелал встретиться с президентом Украины

Росбалт15:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:46, Вашингтон
Армия и оружие

Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади

РИА Новости 17:32
Происшествия

Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
RT на русском 03:08
Происшествия

Задержан замначальника второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
Мойка78 16:33
Происшествия

Полицейский выстрелил в ребенка во время погони в Ростовской области

Регион online 09:23
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
Армия и оружие

Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru 07:36
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Чёрном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе, который имеет «огромное стратегическое значение».
RT на русском 09:03
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Политика

Рада отказалась расследовать трагедию 2 мая в Одессе

Верховная рада Украины отказалась сформировать по предложению оппозиции временную следственную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, жертвами которых стали 48 человек.
ФАН 07:44
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Футбол

«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции

Футболисты «Монако» одержали победу над «Марселем» в 1/16 финала Кубка Франции.
Sport24.ru 18:03
Экономика

«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов

В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Infox.ru 28 октября в 10:41
Политика

Болгария отказала в визе военному атташе посольства РФ

София приняла решение не выдавать визу военному атташе в посольстве России в Болгарии. Дипломат до сих пор находится в Москве.
Московский Комсомолец 12:32
Спорт

Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России

"Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.
Московский Комсомолец 16:39
Наука

Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро 28 октября в 00:48
Гаджеты

Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G

В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Crypto-news 09:05
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета 05:40
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил решение Фадеева расторгнуть все контракты

Известия 12:39
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings 03:31
Происшествия

Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье

Известия 18:43
Политика

МИД Турции осудил принятие в США проекта о санкциях

Министерство иностранных дел Турции осудило принятие палатой представителей Соединённых Штатов законопроекта о санкциях против Анкары.
RT на русском вчера в 19:13
Общество

В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров

Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM 15:10
Футбол

ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018

«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Sports.ru 13:12
Футбол

«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru 12:51
Кино

Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»

В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Петербургский дневник вчера в 12:38
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
РИА Новости 14:12
Киберспорт

Бета-тест Warcraft 3: Reforged начнется на следующей неделе

Cyber.sports.ru вчера в 14:31
Политика

Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»

Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Взгляд.ру 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Орбан
Венгерский политик
Премьер-министр Венгерской Республики с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии «Фидес».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное