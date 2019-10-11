Общество
Российская газетаТайфун в Японии спровоцировал масштабные сбои в работе транспорта
Национальное метеорологическое управление Японии уже сравнило надвигающийся тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек. В этот раз прогнозируется выпадение рекордного количества осадков, ожидаются оползни и разливы рек.
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Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости вчера в 08:24
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Российская газета 08:30
Армия и оружие
«Авианосец, который вместо океана попал в пруд» — о судьбе НАТО
Мнимая российская угроза жизненно необходима для блока НАТО — иначе большая военная бюрократическая машина потеряет смысл своего существования.
REGNUM 05:09
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Шоу-бизнес
Надежда Грановская продемонстрировала идеальную растяжку
Знаменитость продемонстрировала фанатам идеальную растяжку, занимаясь на балетном станке.
Актуальные Новости 06:54
Кино
Первый трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar появился в Сети
Первый трейлер анимационного фильма от студии Pixar «Вперед» о приключении двух эльфов был опубликован в Сети 10 октября.
iReactor вчера в 13:23
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Общество
Синоптики предупредили москвичей о барической «пиле» в выходные
В пятницу и в выходные в Москве ожидаются резки скачки атмосферного давления, так называемая барическая пила, дожди и температура до 12 градусов.
РБК 06:34
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Здоровье
Ребенка с тремя ногами прооперировали в Москве
Известия 07:15
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Кино
Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
РИА Новости 08:13
Авто
АвтоВАЗ назвал цены на «клубные» версии популярных моделей
Все автомобили специальной серии получили особые шильдики #CLUB на багажной двери, новую обивку сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом, двухцветные колесные диски специального дизайна, корпуса наружных зеркал черного цвета, парктроники и другое полезное оборудование.
Автоновости дня 02:21
Политика
Давление на депутата в Петербурге назвали делом рук ОПГ
Депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева назвала делом рук организованной преступной группировки то, что происходит во Фрунзенском районе Петербурга вокруг муниципалитета МО №72, где ее партия завоевала две трети мандатов, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:02
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Политика
Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Вечерняя Москва 06:08
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Происшествия
Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в работе интернет-банка
В мобильном и онлайн-банке Сбербанка России наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента кредитной организации.
Интерфакс 08:05
Шоу-бизнес
За поддержку дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в ответ на пост записала сториз, в котором поблагодарила певца за поддержку.
Privet-Rostov.ru 07:30
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2 076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 09:19
Происшествия
Убивший родителей в Лондоне гражданин РФ получил 26 лет тюрьмы
Мужчина проведет в заключении 26 лет, передает 11 октября радиостанция LBC.
REGNUM 08:05
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33