РБКПремьер Японии Кисида: механизм G7 позволит вдвое снизить цену российской нефтиФумио Кисида подчеркнул, что главы государств, входящих в организацию, намереваются создать «механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной».РамблерЛидеры стран G7 находятся в «очень конструктивном» диалоге по поводу возможного установления предельных цен на российскую нефть, ранее писал Reuters.Frank MediaАналитики JPMorgan Chase предположили, что Россия в ответ на введение предельных цен может сократить добычу, «чтобы причинить боль Западу».РБКЕсли добыча сократится на 5 млн барр. в сутки, цена вырастет до $380, при этом российская экономика значительно не пострадает, считают эксперты.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКИА Красная ВеснаРосбалтКомсомольская правдаMASHЯмал-МедиаАбзацРЕН ТВГлагоLNeva.TodayRT на русскомФАНВечерняя МоскваБизнес журналНародные новостиАргументы и ФактыВоенное обозрениеЭкономика сегодняПодробнее о событииЯпонский премьер: обсуждаемый механизм G7 должен вдвое снизить цену на российскую нефтьRT на русском03:48Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть РФ должен снизить ее стоимость вдвоеТАСС03:40Самое цитируемоеПремьер Японии Кисида заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвоеРИА Новости04:29Кисида: механизм ограничения цен на нефть из РФ снизит ее стоимость вдвоеREGNUM04:10Премьер Японии Кисида: механизм G7 позволит вдвое снизить цену российской нефтиРБК05:32Премьер Японии заявил о механизме, не позволяющем покупать нефть из РФ по высоким ценамLenta.ru03:46Премьер Японии: ограничение цен на нефть из России должно снизить ее стоимость вдвоеКоммерсантъ03:34Показать ещёОценить3,3KПоделиться