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Премьер Японии Кисида: механизм G7 позволит вдвое снизить цену российской нефти

Фумио Кисида подчеркнул, что главы государств, входящих в организацию, намереваются создать «механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене выше установленной».
Рамблер
Лидеры стран G7 находятся в «очень конструктивном» диалоге по поводу возможного установления предельных цен на российскую нефть, ранее писал Reuters.
Frank Media
Аналитики JPMorgan Chase предположили, что Россия в ответ на введение предельных цен может сократить добычу, «чтобы причинить боль Западу».
РБК
Если добыча сократится на 5 млн барр. в сутки, цена вырастет до $380, при этом российская экономика значительно не пострадает, считают эксперты.
РБК

Подробнее о событии

Японский премьер: обсуждаемый механизм G7 должен вдвое снизить цену на российскую нефть
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Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть РФ должен снизить ее стоимость вдвое
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