Кладбище домашних животных возрастом 2000 лет нашли в Египте

На огромном кладбище домашних животные, которое было расположено на берегу Красного моря, у порта Беренис, ученые нашли необычные предметы, которые открыли новые факты и события, происходившие здесь более двух тысяч лет назад.