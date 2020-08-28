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Интерфакс
Интерфакс

Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Ушел Абэ как. Почему Курилы остались лишь мечтой японцев

РИА Новости07:28
ТАСС

Выборы председателя Либерально-демократической партии в Японии могут пройти 15 сентября

ТАСС09:33
Газета.Ru

Абэ пообещал не вмешиваться в выборы нового премьера

Газета.Ru06:53
РБК

Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку

РБК04:05
Фонтанка.Ру

Премьер-министр Японии сообщил правящему блоку о решении покинуть пост. Индексы биржи в Токио рухнули

Фонтанка.Ру02:43
REGNUM

Японский премьер-министр Абэ объявил об отставке

REGNUM04:27
Коммерсантъ

Ветеран японской политики Синдзо Абэ покинул пост премьер-министра

Коммерсантъ05:09

Кладбище домашних животных возрастом 2000 лет нашли в Египте

На огромном кладбище домашних животные, которое было расположено на берегу Красного моря, у порта Беренис, ученые нашли необычные предметы, которые открыли новые факты и события, происходившие здесь более двух тысяч лет назад.
TV BRICSвчера в 01:26
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости10:35