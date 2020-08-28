Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства.В источнике
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