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Интерфакс
Интерфакс

Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Ушел Абэ как. Почему Курилы остались лишь мечтой японцев

РИА Новости07:28
REGNUM

Японский премьер-министр Абэ объявил об отставке

REGNUM04:27
Фонтанка.Ру

Премьер-министр Японии сообщил правящему блоку о решении покинуть пост. Индексы биржи в Токио рухнули

Фонтанка.Ру02:43
ТАСС

Меркель выразила сожаление в связи с отставкой Абэ и пожелала ему здоровья

ТАСС07:37
Коммерсантъ

Ветеран японской политики Синдзо Абэ покинул пост премьер-министра

Коммерсантъ05:09
Газета.Ru

Абэ пообещал не вмешиваться в выборы нового премьера

Газета.Ru06:53
РБК

Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку

РБК04:05

Меркель не исключила единого ответа от ЕС на ситуацию с Навальным

Евросоюз может выступить с единой позицией по ситуации с Алексеем Навальным, когда выяснятся обстоятельства проблем с самочувствием блогера, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 28 августа на пресс-конференции.
Меркель не исключила единого ответа от ЕС на ситуацию с Навальным
ИА Красная Весна08:36
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Пристайко предложил временно отказаться от идеи контроля в Донбассе

Бывший глава украинского МИД, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе в пользу сохранения «западного вектора».
Пристайко предложил временно отказаться от идеи контроля в Донбассе
RT на русском09:18

Правительство РФ учредило премию имени Петра Великого

Премию будут присуждать 9 июня — в день рождения Петра I. "Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая", — говорится в постановлении.
Коммерсантъ08:54
14

Врач-диетолог назвала негативно влияющие на иммунитет продукты

Негативно повлиять на иммунитет могут некоторые продукты, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.«Речь – о продуктах с высоким содержанием сахара», - говорит врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.
Уфимские Заметки05:02
13

Из-за быстроты таяния льдов установлена растущая угроза для Арктики

«Изменения происходят так быстро в течение летних месяцев, что морской лед, вероятно, исчезнет быстрее, чем большинство климатических моделей когда-либо предсказывали», заявляет профессор Копенгагенского университета Niels Bohr Institutet Йенс Хессельбьерг Кристенсен.
МедиаПотоквчера в 16:40
19

Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
РИА Новости06:35
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Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok

В ответ на сообщение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича Роскомнадзор направил в Росмолодежь запрос о принятии решения по запрету на распространение видеороликов, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру07:59