Политика
BFM.ruПремьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года. Об этом сообщает телеканал NHK.
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Премьер Японии заявил, что хочет провести референдум по поправкам в конституцию
Московский Комсомолец20 июня в 23:56
Премьер Японии задумал провести референдум по отмене «мирной» статьи Конституции
Телеканал 360°20 июня в 20:14
Премьер Японии выразил желание провести референдум по поправкам к конституции
Газета.Ru20 июня в 23:24
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
В Норильске полиция пресекла массовую драку
Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве.
BFM.ru вчера в 07:15
Общество
На Алтае за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 22 июня 2020, 06:37 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 30 новых случаев заражения COVID-19.
REGNUM вчера в 23:37
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН вчера в 08:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в регионах России
В ряде регионов России ожидаются дожди и заморозки. Причиной этого станет приход воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии.
Gazeta.SPb 20 июня в 11:39
Происшествия
В Китае в реке утонули восемь школьников
Известия вчера в 23:24
Армия и оружие
Forbes считает, что МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем
Известно, что Нью-Дели планирует приобрести 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30.
ПолитРоссия 20 июня в 05:56
Общество
Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
REGNUM вчера в 12:46
Культура
Актеры Якутии прочитали отрывки Конституции на якутском языке
Актеры театра и кино республики записали видеоролики, в которых зачитали выдержки из основного закона страны на двух языках – якутском и русском передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональный Минкульт.
Якутия 24 вчера в 20:54
Общество
Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве
Активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью квадракоптера разместили на монументе «Родина-мать» радужный флаг.
РБК вчера в 20:24
Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Происшествия
9-летний мальчик пропал в Барнауле
Алтайская правда вчера в 23:43
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Происшествия
Двое детей попали под электричку в Подмосковье
Электричка, следовавшая из Москвы в сторону Каширы, сбила двух детей.
Российская газета вчера в 15:07
Общество
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Наука
В Японии создали новый быстрый тест на коронавирус
Токио, 22 июня 2020, 06:44 — REGNUM Японская фармацевтическая компания Snionogi заключила соглашение с группой из трех японских университетов, чьи ученые разработали новый экспресс-тест на выявление нового коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.
REGNUM вчера в 23:44
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры
РБК вчера в 19:55
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Футбол
«Аталанта» разгромила «Сассуоло» в матче Серии А
В рамках 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» принимала «Сассуоло». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Metaratings вчера в 15:44
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Спорт-Экспресс вчера в 23:21
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Наука
В России придумали способ ускорить рост тепличных растений
В обычных тепличных лампах применяются красные светодиоды, которые излучают в диапазоне 650 нм.
Evo-rus.com вчера в 01:26
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Армия и оружие
В Китае освободили десять взятых в плен индийских солдат
REGNUM 18 июня в 23:49
Происшествия
Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке
Соседка жительницы Астрахани, которая убила гантелью 12-летнего сына и замуровала его тело в бетон, рассказала о ее семье в беседе с «Пятым каналом».
Lenta.ru вчера в 22:31
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru вчера в 15:45
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Известия вчера в 15:58