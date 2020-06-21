Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года. Об этом сообщает телеканал NHK.

Происшествия В Норильске полиция пресекла массовую драку Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве. 88

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