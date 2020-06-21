Политика

BFM.ruBFM.ruПремьер Японии намерен провести референдум по конституции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года. Об этом сообщает телеканал NHK.
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Премьер Японии захотел изменить Конституцию

Lenta.ru01:04

Премьер Японии заявил, что хочет провести референдум по поправкам в конституцию

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СМИ: премьер Японии до истечения полномочий намерен провести референдум по конституции

ТАССвчера в 19:53

Синдзо Абэ намерен изменить Конституцию Японии

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Премьер Японии задумал провести референдум по отмене «мирной» статьи Конституции

Телеканал 360°вчера в 20:14

Премьер Японии выразил желание провести референдум по поправкам к конституции

Газета.Ruвчера в 23:24
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Ранее и.о. гендиректора крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» Максим Кузюк заявлял о том, что производство может быть приостановлено в сентябре.
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Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
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Британская полиция назвала нападение с ножом в Рединге терактом

Контртеррористическая полиция Великобритании подтвердила, что нападение с ножом в парке британского Рединга, в результате которого три человека погибли и трое пострадали, признано террористическим инцидентом.
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Экономика

Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны

Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
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Общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
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Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

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Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
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Здоровье

Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский

На Западной Украине по-прежнему сосредоточено более половины всех случаев заражения коронавирусом в стране, при этом Волынская, Тернопольская и Львовская области — в пятёрке наихудших в борьбе с эпидемией По состоянию на 19 июня в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине.
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Общество

Читинские больницы возвращаются в прежний режим работы

Читинские больницы постепенно возвращаются в обычный режим работы, об этом 21 июня в эфире ГТРК Чита рассказала министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина.
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Давид Манукян и рэпер Серёга собираются устроить судебные разборки

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В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
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Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока.
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Общество

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В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные

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Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
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Диего Марадона не выиграл и 1% от того, что выиграл Месси.
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Трамп допустил возможность встречи с Мадуро

Американский президент Дональд Трамп в интервью Axios допустил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
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В Гааге полиция применила водометы против протестующих

Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.
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В Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

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В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии

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Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

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Степашин поблагодарил Галицкого за перенос матча

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин поблагодарил владельца "Краснодара" Сергея Галицкого за перенос матча чемпионата России.
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Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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