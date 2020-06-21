Политика
BFM.ruПремьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года. Об этом сообщает телеканал NHK.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Премьер Японии заявил, что хочет провести референдум по поправкам в конституцию
Московский Комсомолецвчера в 23:56
Премьер Японии задумал провести референдум по отмене «мирной» статьи Конституции
Телеканал 360°вчера в 20:14
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Экономика
Лихтенштейн возглавил европейский рейтинг доступности электричества, Молдавия – последняя
В основе рейтинга европейских стран по доступности электроэнергии для населения лежит количество киловатт-часов, которое могли приобрести на среднемесячные зарплаты жители различных стран в конце 2019–начале 2020 года.
ПРАЙМ 17:15
Экономика
Ростех исключил остановку производства на «ВСМПО-Ависма»
Ранее и.о. гендиректора крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» Максим Кузюк заявлял о том, что производство может быть приостановлено в сентябре.
REGNUM вчера в 03:39
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру вчера в 04:54
Происшествия
Британская полиция назвала нападение с ножом в Рединге терактом
Контртеррористическая полиция Великобритании подтвердила, что нападение с ножом в парке британского Рединга, в результате которого три человека погибли и трое пострадали, признано террористическим инцидентом.
RT на русском 06:38
Экономика
Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны
Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Известия 19 июня в 07:32
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Здоровье
Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский
На Западной Украине по-прежнему сосредоточено более половины всех случаев заражения коронавирусом в стране, при этом Волынская, Тернопольская и Львовская области — в пятёрке наихудших в борьбе с эпидемией По состоянию на 19 июня в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине.
Украина.ру вчера в 01:00
Общество
Читинские больницы возвращаются в прежний режим работы
Читинские больницы постепенно возвращаются в обычный режим работы, об этом 21 июня в эфире ГТРК Чита рассказала министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина.
ZAB.RU 07:05
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru вчера в 00:18
Общество
Россияне смогут выйти на пенсию раньше срока
Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока.
The Penza Post 05:47
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
Игры
Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные
Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные.
Ferra вчера в 08:55
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru 16:29
Футбол
Чилаверт: «Марадона не выиграл и 1% от того, что выиграл Месси»
Диего Марадона не выиграл и 1% от того, что выиграл Месси.
Евро-футбол.ру 14:24
Политика
Трамп допустил возможность встречи с Мадуро
Американский президент Дональд Трамп в интервью Axios допустил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
RT на русском 19:10
Происшествия
В Гааге полиция применила водометы против протестующих
Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.
Вести.Ru 18:37
Общество
В Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве.
Москва 24 17:03
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Происшествия
В МЧС назвали объём разлившегося топлива на электростанции в Якутии
Ранее сообщалось, что на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии произошла утечка топлива из ёмкости.
RT на русском 15:45
Экономика
Продать квартиру государству смогут застройщики в еще 10 регионах
Новые аукционы по выкупу квартир у застройщиков объявил ДОМ.РФ.
Российская газета вчера в 10:32
Политика
Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
ФАН 18:53
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42
Футбол
Степашин поблагодарил Галицкого за перенос матча
Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин поблагодарил владельца "Краснодара" Сергея Галицкого за перенос матча чемпионата России.
Газета.Ru 15:31