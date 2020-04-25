Коронавирус
КоммерсантъМишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом. В правительстве заявили, что благодаря этим мерам количество коек для больных COVID-19 и пациентов с подозрением на него вырастет на 4981 койку.
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Общество
Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына
Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
ТАСС 04:55
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Футбол
Футболист «Монпелье» выведен из искусственной комы
Футболист французского "Монпелье" Жуниор Самбия выведен из искусственной комы, сообщил агент игрока Фредерик Герра.
Газета.Ru 15:42
Общество
В Испании со 2 мая могут разрешить заниматься спортом на улице
Правительство Испании может разрешить заниматься спортом на улице со 2 мая, если тенденция распространения нового коронавируса будет продолжать снижаться.
ТАСС 15:46
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала из окна своего кабинета
ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже.
ТВК 12:21
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Общество
Суд заблокировал сделку Ксении Собчак на крабовом рынке
В середине марта телеведущая и бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак чуть не стала владелицей крабового бизнеса.
Forbes 13:49
Шоу-бизнес
Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу
Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости 03:49
Наука
Изучена связь старения с накоплением мутаций
Во время новой работы команде исследователей удалось изучить влияние на процесс старения очень редких мутаций, которые приводят к формированию стоп-сигналов внутри генов и образованию укороченных форм белков.
Goroday.ru вчера в 08:56
Культура
Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо
Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Evo-rus.com 23 апреля в 14:32
Политика
Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России
Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
Известия 12:09
Общество
Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
Происшествия
Красноярский подросток убил брата из-за поражения в компьютерной игре
По версии следователей, старший брат убитого ребёнка потерпел поражение в компьютерной игре и из-за этого начал громить весь дом.
REGNUM 14:40
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Общество
Московские власти отказались смягчать карантин на майских праздниках
В столице России отсутствуют предпосылки для смягчения режима самоизоляции и отмены ряда ограничительных мер в период майских праздников, заявил министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
РБК вчера в 06:59
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Происшествия
Ветер обрушил пешеходный мост под Ярославлем
Причиной обрушения моста, построенного в 2015 году, стал сильный ветер. Он раскачал подвесную конструкцию.
iReactor 23 апреля в 04:08
Футбол
Ибрагимович сыграет за «Хаммарбю»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович примет участие в товарищеском матче «Хаммарбю», совладельцем которого является.
Спорт-Экспресс 23 апреля в 19:27
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39