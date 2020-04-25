Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.

Футбол Ларссон мечтает выиграть со «Спартаком» Лигу чемпионов Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон назвал свою главную мечту в футболе.

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Общество Онищенко считает преждевременным разрешать прогулки на свежем воздухе Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что пожилым стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании. 12

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