Коронавирус

Вести.RuВести.RuПремьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
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Мишустин утвердил предварительный список перепрофилируемых медорганизаций

РБК09:16

Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах

Коммерсантъ08:40

Кабмин утвердил перечень медорганизаций для борьбы с COVID-19 в регионах

Газета.Ru08:41

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Вести.Ru08:47

Кабмин утвердил перепрофилируемые медорганизации для борьбы с коронавирусом в регионах

ТАСС08:25

Кабмин утвердил список перепрофилируемых из-за COVID-19 медорганизаций

RT на русском08:22

Мишустин утвердил список медорганизаций для борьбы с COVID-19 в регионах

Известия08:08
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
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Ларссон мечтает выиграть со «Спартаком» Лигу чемпионов

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон назвал свою главную мечту в футболе.
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Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

RT на русском 11:09
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Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
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Общество

Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
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Армия и оружие

Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»

Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил об успешном испытании на полигоне в Одесской области украинской ракеты «Ольха-М».
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Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru 23 апреля в 03:48
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Происшествия

МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
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Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом

Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru 08:33
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Здоровье

Назван витамин, который следует принимать на самоизоляции

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на рекомендации управления здравоохранения Соединенного Королевства, людям, которые вынуждены оставаться дома из-за пандемии, врачи советуют принимать витамин D. Дефицит указанного витамина в организме человека может возникнуть из-за недостатка солнечного света.
Gazeta.SPb 08:15
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

РИА Новости 10:50
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Общество

Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 12:36
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
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Происшествия

В Волжском коронавирусом заболел 56-летний мужчина

В Волгограде заболел 41-летний мужчина, прибывший из Москвы. В Волжском 56-летний заразившийся выявлен при обращении за медпомощью.
Волжский.ру 09:13
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Общество

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова. Артист гулял с женой в Шуваловском парке.
РИА Новости 07:35
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Политика

Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:44
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Общество

Онищенко считает преждевременным разрешать прогулки на свежем воздухе

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что пожилым стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании.
РИА Новости 10:09
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Политика

Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России

Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ 11:54
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
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Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Происшествия

Юриста задержали после отказа дать показания по делу экс-депутата Волчека

По информации источника, юрист компании ООО «Совместная юридическая компания» («СовЮрКом»), которая аккредитована при Агентстве по страхованию вкладов, участвовал в ликвидации банка «Ренессанс» и проходит по уголовному делу, возбужденному на бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Волчека.
ИА Красная Весна 10:22
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Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил число жертв коронавируса и других инфекций

Врач, представитель штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
АБН 07:28
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
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Общество

Коронавирус выявили в 40 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены уже в 40 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород.
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Армия и оружие

Боевые пловцы ССО ВС США получили первый подводный транспортировщик

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Пандемия коронавируса усложнит развитие возобновляемой энергетики

Сфера возобновляемой энергетики, которая во многом держалась на огромных субсидиях, рискует замедлиться в развитии или даже откатиться назад из-за последствий пандемии коронавируса COVID-19.
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99-летний ветеран возглавляет британские музыкальные чарты

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Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
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Обновлённый Toyota Hilux: первые изображения

В Сети появились изображения рестайлингового пикапа Toyota Hilux.
Журнал Авто.ру вчера в 05:34
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