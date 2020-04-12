Британский премьер выписан из больницы и продолжает выздоравливать в своей загородной резиденции в Чекерс. Тем не менее, вернуться к работе Джонсон сразу не сможет. Команда врачей премьера рекомендовала ему не возвращаться к выполнению своих обязанностей еще какое-то время.

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Политика В России рассмотрят новый пакет законов для поддержки экономики Госдума и Совфед рассмотрят новый пакет законов, предложенных правительством для поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в беседе с газетой "Известия".