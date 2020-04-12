Коронавирус
ФедералПрессПремьера Британии Бориса Джонсона выписали из больницы
Британский премьер выписан из больницы и продолжает выздоравливать в своей загородной резиденции в Чекерс. Тем не менее, вернуться к работе Джонсон сразу не сможет. Команда врачей премьера рекомендовала ему не возвращаться к выполнению своих обязанностей еще какое-то время.
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Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15
Авто
УАЗ напомнил о внедорожнике УАЗ-3172
Ульяновский автозавод напомнил в своих соцсетях об очередной интересной модели, которая, несмотря на все свои плюсы, так и не стала серийной.
Автоновости дня вчера в 09:48
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации с пневмонией
Аргументы и Факты 05:23
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
Футбол
В ФИФА заявили, что трансферный рынок не откроется 1 июля
1 июля трансферный рынок не откроется.
RT на русском 16:34
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Игры
Capcom работает над ремейком Resident Evil 4 (VGC)
Согласно нескольким источникам сайта Video Game Chronicle, студия Capcom работает над ремейком Resident Evil 4. Разработкой занимается новая студия M-Two, которую возглавляет бывший глава PlatinumGames Тацуя Минами.
Cyber.sports.ru 12:59
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
Футбол
Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»
RT на русском 15:53
Футбол
Лукаку, Мюллер и Габи Жезус вошли в список недооцененных звезд по версии ESPN
Ник Эймс, автор сайта сети телеканалов ESPN, составил список самых недооцененных звезд мирового футбола.
Sports.ru 16:49
Общество
Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
Общество
Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
Газета.Ru 16:11
Общество
Назван самый инфицированный коронавирусом округ Московской области
Коронавирус выявлен у жителей 55 округов Московской области, самое большое количество заразившихся зафиксировано в Люберцах, там их число достигло 106, заявили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 10:45
Здоровье
Медик рассказала о двух месяцах работы в «красной зоне» больницы
В своей статье для CIIC медик написала, что пустующие сейчас палаты ранее были переполнены пациентами с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 09:57
Авто
Назван оптимальный автомобиль для российских условий
Новые автомобили вчера в 00:38
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Космос
На сайте НАСА появился любопытный сервис
Недавно на сайте НАСА запустили необычный сервис.
Популярная механика 06:58
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Игры
Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей
Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM 09:11
Общество
«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе
Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
Политика
В России рассмотрят новый пакет законов для поддержки экономики
Госдума и Совфед рассмотрят новый пакет законов, предложенных правительством для поддержки экономики и населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 17:36
Политика
Песков: Путин скучает по общению с людьми
Владимир Путин скучает по живому общению в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 11:38
Политика
Bloomberg: Трамп способствовал сделке по снижению мировой добычи нефти
Американское издание отмечает, что идея снижения мирового производства сырой нефти примерно на 10% была высказана президентом США Дональдом Трампом на странице в Twitter на прошлой неделе.
ИА Красная Весна вчера в 08:47
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15