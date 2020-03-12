Коронавирус

РБКРБКПремьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус

Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Премьера Канады поместили на карантин из-за признаков коронавируса

РИА Новости12:32

Премьер Канады принял решение о самоизоляции, его супругу проверяют на коронавирус

ТАСС12:47

Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус

РБК12:16

Трюдо отправился на карантин из-за признаков COVID-19 у его жены

RT на русском12:18

Премьер-министр Канады помещен на карантин из-за признаков коронавируса у жены

Известия12:29

Премьер Канады отправил себя на карантин из-за заболевшей супруги

Интерфакс12:47

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо помещен в карантин из-за коронавируса

Газета.Ru12:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:58, Ашберн

Комментарии

Общество

В Китае миновал пик эпидемии коронавируса

От нового вида коронавируса в мире погибли больше 4,2 тыс. человек. Новые случаи заражения продолжают фиксировать на разных континентах.
Кубань 24 07:10
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
ТАСС 12:48
Музыка

Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

ТАСС 11:11
Наука

Коронавирус лечится препаратом против атипичной пневмонии

Китайский коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает распространяться по планете, приходится ближайшим родственником возбудителю атипичной пневмонии SARS-CoV.
Хайтек+ 10 марта в 12:20
Здоровье

Правительство Украины объявило трехнедельный карантин

Правительство Украины 11 марта приняло ряд решений по борьбе с угрозой распространения коронавируса и, в частности, предложило ввести на три недели карантин на всей территории страны.
Интерфакс вчера в 08:27
Шоу-бизнес

Пелагея получила звание заслуженной артистки России

В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
RuNews24.ru 09:34
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест

Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.
Вести.Ru 12:27
Экономика

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:02
Экономика

Компании России захотели сами утилизировать мусор

Отечественные компании, которые занимаются производством шин, планируют самостоятельно ликвидировать отходы от своей деятельности.
Pravda.Ru 03:32
Общество

Россия закроет въезд гражданам Италии

Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.
Lenta.ru 12:27
Происшествия

Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 12:48
Наука

Названы главные факторы смертей от коронавируса

Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:03
Политика

Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России

Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
Газета.Ru 12:31
Общество

Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Российская газета 06:23
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Армия и оружие

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию

Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.
Piter.tv 09:15
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Политика

Секретарь СНБО Украины осудил нападение на своего советника

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил нападение радикалов на его советника Сергея Сивохо.
News.ru 08:21
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия вчера в 12:00
Армия и оружие

На параде Победы впервые покажут новейшие танки Т-90М

Новейшие танки Т-90М "Прорыв" впервые проедут по Красной площади на параде Победы 9 мая.
Российская газета 10 марта в 09:32
Происшествия

Обыски прошли на градообразующем предприятии Первоуральска

Обыски на Первоуральском Новотрубном заводе (ПНТЗ) провели сотрудники правоохранительных органов, 12 марта сообщает издание «Новый День».
Красная весна 08:26
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Lenta.ru 04:08
Хоккей

«Ак Барс» приостановил продажу билетов на матчи с «Салаватом Юлаевым»

Спорт БИЗНЕС Online 04:38
Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал

МК-Спорт 09:42
Шоу-бизнес

Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:42
Общество

Собянин допустил ужесточение введенных в Москве из-за коронавируса мер

В Москве могут быть усилены ранее введенные меры по противодействию коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное