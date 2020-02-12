Напомним, что вечером 10 февраля на Первом канале состоялась премьера шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», однако зрители разгромили передачу в соцсетях, поскольку посчитали, что в ней отсутствует новизна формата.

с чего всё началось

На YouTube появился первый выпуск нового шоу «Док-ток», ведущей которого стала Ксения Собчак. Что означает «ток» в этом ток-шоу, объяснять никому не надо. Принципиально новым, по крайней мере как об этом говорила сама Ксения Собчак, в этом проекте должна была стать та часть, где про «док».

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

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