Музыка

Газета.RuГазета.RuПремьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы. 9 марта было последним днем подачи заявок для участия в "Евровидении-2020".
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Группа Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

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