Музыка
РИА НовостиСтало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Комментарии
Политика
Владимир Путин: внутри страны многое сделано на «живую нитку»
Президент России Владимир Путин во время заседания Госдумы 10 марта, на котором во втором чтении обсуждались поправки в Конститутцию, заявил, что внутри страны многое сделано на «живую нитку» и прокомментировал предложения, высказанные сегодня парламентариями.
Армия и оружие
Российский корабль замечен у базы ВМС США
Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Энергетика
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.
Политика
Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета
Ранее Владимир Путин предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Путин заявил, что поправки в Конституцию давно назрели
Президент РФ Владимир Путин, выступая в Государственной думе, заявил, что поправки в Конституцию давно назрели, они должны раскрывать социальный характер государства.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Экономика
ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.
Общество
Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Здоровье
Лагерь для карантина по коронавирусу подготовили в Курской области
Глава комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова на совещании сообщила, что в случае выявления коронавируса больные будут лечиться в инфекционной больнице им. Семашко.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»
Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожены турецкими военными в Сирии.
Политика
Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату
Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.
Игры
505 Games опередила Activision Blizzard, EA, Sony и Ubisoft в рейтинге издателей Metacritic
На второй строчке расположилась Activision Blizzard, а на третьей — Nintendo.
Биатлон
Логинов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в Финляндии
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды на восьмой этап Кубка мира, который состоится в финском Контиолахти.
Гаджеты
Microsoft признала критические проблемы с обновлением Windows 10
Как сообщает Windows Latest, корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей на обновление KB4535996 для Windows 10, передает "Лента.ру".
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Политика
Поправка к Конституции о детях будет скорректирована
Среди поступивших поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции указано, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".
Экономика
Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках
Единственный среди 10 богатейших россиян, кто не только не обеднел, но даже разбогател - сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс".
Здоровье
Учёные назвали безопасное для здоровья людей количество яиц в день
Употребление одного яйца в день не принесёт никакого вреда здоровью, в особенности сердечно-сосудистой системе.
Технологии
Киберпреступники атаковали пользователей MasterCard
Компания ESET, специализирующаяся на информационной безопасности, обнаружила новую фишинговую атаку на пользователей платёжной системы MasterCard.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Происшествия
Уголовное дело в отношении «управляшки» возбудили в Липецке
"Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры Липецкой области.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 6 рублей
Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
За сутки в Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.