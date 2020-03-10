Музыка

РИА НовостиРИА НовостиСтало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Группа Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

ТАСС07:07

Little Big представит песню для Евровидения 12 марта

Телеканал 360°08:05

Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

РИА Новости04:29

Little Big представят песню для «Евровидения» 12 марта

Российская газета08:06

Little Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

Газета.Ru07:31

Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

РЕН ТВ07:23

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

Известиявчера в 23:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:08, Ашберн

Комментарии

Политика

Владимир Путин: внутри страны многое сделано на «живую нитку»

Президент России Владимир Путин во время заседания Госдумы 10 марта, на котором во втором чтении обсуждались поправки в Конститутцию, заявил, что внутри страны многое сделано на «живую нитку» и прокомментировал предложения, высказанные сегодня парламентариями.
Петербургский дневник 08:35
Армия и оружие

Российский корабль замечен у базы ВМС США

Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Газета.Ru вчера в 16:47
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Энергетика

Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%

Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.
Авторадио 07:52
Политика

Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета

Ранее Владимир Путин предложил закрепить в Конституции статус Государственного совета.
РИА Новости 04:56
Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Ведомости 08:23
Политика

Путин заявил, что поправки в Конституцию давно назрели

Президент РФ Владимир Путин, выступая в Государственной думе, заявил, что поправки в Конституцию давно назрели, они должны раскрывать социальный характер государства.
ТАСС 08:23
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Экономика

ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям

Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.
Известия 06:13
Общество

Власти Италии посадили на карантин всю страну

На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Российская газета вчера в 17:13
Здоровье

Лагерь для карантина по коронавирусу подготовили в Курской области

Глава комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова на совещании сообщила, что в случае выявления коронавируса больные будут лечиться в инфекционной больнице им. Семашко.
Интерфакс - Россия 03:54
Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожены турецкими военными в Сирии.
REGNUM 08:02
Политика

Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату

Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.
Красная весна 08:40
Игры

505 Games опередила Activision Blizzard, EA, Sony и Ubisoft в рейтинге издателей Metacritic

На второй строчке расположилась Activision Blizzard, а на третьей — Nintendo.
CyberSport.ru 06:07
Биатлон

Логинов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в Финляндии

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды на восьмой этап Кубка мира, который состоится в финском Контиолахти.
Вести.Ru 05:55
Гаджеты

Microsoft признала критические проблемы с обновлением Windows 10

Как сообщает Windows Latest, корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей на обновление KB4535996 для Windows 10, передает "Лента.ру".
Инфорос 08:33
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
iReactor вчера в 07:37
Политика

Поправка к Конституции о детях будет скорректирована

Среди поступивших поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции указано, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".
Интерфакс 02:10
Экономика

Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Единственный среди 10 богатейших россиян, кто не только не обеднел, но даже разбогател - сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс".
Forbes 06:20
Здоровье

Учёные назвали безопасное для здоровья людей количество яиц в день

Употребление одного яйца в день не принесёт никакого вреда здоровью, в особенности сердечно-сосудистой системе.
UfacityNews.ru 08 марта в 02:53
Технологии

Киберпреступники атаковали пользователей MasterCard

Компания ESET, специализирующаяся на информационной безопасности, обнаружила новую фишинговую атаку на пользователей платёжной системы MasterCard.
News.ru 05:45
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Происшествия

Уголовное дело в отношении «управляшки» возбудили в Липецке

"Учитывая, что указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры Липецкой области.
LipetskMedia.ru 07:46
Финансы

Официальный курс евро вырос на 6 рублей

Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Новый Калининград.Ru 07:05
Экономика

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
РБК 05:17
Политика

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:05
Общество

В Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

За сутки в Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ вчера в 07:59
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
Конкурс «Евровидение»Больше новостей по теме
Главное