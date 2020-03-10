На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.

Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

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