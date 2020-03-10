Группа Little Big 12 марта представит песню для "Евровидения" на Первом канале в эфире программы "Вечерний Ургант".

Little Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

Политика Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

Политика Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Экономика Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Финансы Минфин РФ не видит причин для рецессии в экономике страны Причины для рецессии в экономике России отсутствуют, несмотря на падение цен на нефть и снижение курса национальной валюты, заявил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Космос Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих» Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.

Общество Власти Италии закрыли на карантин всю страну На фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова.

Энергетика Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.