Музыка

Газета.RuГазета.RuLittle Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

Группа Little Big 12 марта представит песню для "Евровидения" на Первом канале в эфире программы "Вечерний Ургант".
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

Названа дата презентации песни Little Big для «Евровидения»

Известия13:30

Little Big просрочила подачу песни на «Евровидение»

Lenta.ru07:17

Little Big представят песню для «Евровидения» 12 марта

Российская газета08:06

Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

РЕН ТВ07:23

Названа дата премьеры песни Little Big для «Евровидения»

Рамблер08:10

Группа Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

ТАСС07:07

Группа Little Big отложила презентацию песни для конкурса «Евровидение»

Дни2402:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:46, Ашберн

Комментарии

Технологии

Частое использование смартфонов может привести к деменции

Учёные уверены, что нужно ограничить использование смартфона во время работы за компьютером или просмотра телевизора.
Газета Кемерова 10:06
Кино

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
REGNUM 05:56
Общество

Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за вируса

Мэр Москвы подписал указ, запрещающий массовые мероприятия численностью на пять тысяч участников в столице.
РБК 13:36
Политика

Владимир Путин встретится с Нурсултаном Назарбаевым

Отмечается, что 6-го марта состоялся телефонный разговор Назарбаева и Путина. Они обсудили предстоящие встречи.
Большая Азия 08:31
Политика

Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ

Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
Страна Советов on-line 12:13
Политика

Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
РИА Новости 12:50
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Политика

Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
РИА Новости 08:57
Кино

Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Профиль 05:45
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Происшествия

Тверской СК задержал мать утонувшей семилетней девочки

REGNUM 11:22
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
РБК 09:37
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Интерфакс 07:43
Происшествия

В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Lenta.ru 04:43
Политика

Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17

Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
RT на русском 11:37
Экономика

Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов

Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Взгляд.ру вчера в 10:18
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Финансы

Минфин РФ не видит причин для рецессии в экономике страны

Причины для рецессии в экономике России отсутствуют, несмотря на падение цен на нефть и снижение курса национальной валюты, заявил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев.
Экономика сегодня 13:16
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
Культура

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Вокруг ТВ 05:33
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 13:05
Происшествия

В Смоленской области бешеная волчица покусала трех человек

Актуальные Новости 10:19
Армия и оружие

Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике.
Российская газета 06:50
Общество

Власти Италии закрыли на карантин всю страну

На фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова.
Российская газета 13:06
Энергетика

Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть

Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.
РИА Новости 13:40
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv 06:48
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Футбол

«Вольфсбург» и «Шахтер» сыграют без зрителей

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером пройдет без зрителей. Встреча состоится 12 марта в Германии.
Советский спорт 12:01
Общество

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

В Управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили, что "стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью".
Интерфакс 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
Конкурс «Евровидение»Больше новостей по теме
Главное