Музыка

Газета.RuГазета.RuПремьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы. 9 марта было последним днем подачи заявок для участия в "Евровидении-2020".
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Названа дата презентации песни Little Big для «Евровидения»

Известия13:30

Little Big представят песню для «Евровидения» 12 марта

Российская газета08:06

Little Big просрочила подачу песни на «Евровидение»

Lenta.ru07:17

Группа Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

ТАСС07:07

Названа дата премьеры песни Little Big для «Евровидения»

Рамблер08:10

Группа Little Big опоздала с презентацией песни для «Евровидения»

URA.Ru09:29

Little Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

Газета.Ru07:31
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