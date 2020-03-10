Музыка
Газета.RuПремьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы. 9 марта было последним днем подачи заявок для участия в "Евровидении-2020".
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