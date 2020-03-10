Музыка
ИзвестияLittle Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал это решение неожиданным для коллектива. Он также рассказал, что песня для конкурса будет зажигательной и с латиноамериканским звучанием.
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Футбол
«Зенит» не отпустил Кокорина в «Марсель» ради перехода в «Сочи»
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, что у него была возможность перейти во французский чемпионат, но руководство петербургского «Зенита» не согласилось на этот трансфер.
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Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном
Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.
Политика
Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков
Глава государства Владимир Путин выступил против снятия ограничения на число президентских сроков.
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева
Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Политика
Крашенинников назвал переходной норму об изъятии ограничения президентских сроков
Ограничения по срокам президента в Конституции сохраняются, норма об изъятии ограничения президентских сроков носит переходный характер, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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В DOOM Eternal можно настроить внешность Думслеера
Bethesda представила свежий трейлер DOOM Eternal, посвящённый кастомизации костюма Думслеера.
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В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Происшествия
Суд смягчил наказание скрывшемуся с места ДТП сыну главы Чебоксар
Верховный суд Чувашии, рассмотрев апелляцию по делу сына главы Чебоксар Олега Ладыкова, осужденного на 3 года 9 месяцев в колонии общего режима за оставление места ДТП с пострадавшим, заменил ему колонию общего режима на колонию-поселение, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.
Армия и оружие
Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Общество
В Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом
В Новой Москве появится мобильный комплекс инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Происшествия
В Таджикистане осудили на 25 лет колонии двух участников «банды GTA»
В Таджикистане двух участников "банды GTA" Боира Гуломова и Муроджона Каримова осудили на 25 лет колонии, сообщает пресс-служба российской Генпрокуратуры.
Происшествия
Под Тамбовом арестован предполагаемый убийца школьницы
Транспорт
Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с Монголией
Россия с 10 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Монголией из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Эрдоган: США смягчили позиции по С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили позиции по поводу закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400.
Политика
Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
Происшествия
Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
Культура
Пятичасовой фильм про Эрмитаж сняли одним кадром на iPhone 11
Уникальность видео заключается в том, что снято оно на камеру iPhone 11 Pro Max — без монтажа и на одном заряде аккумулятора смартфона.
Политика
Мишустин снял Юрчика с должности замглавы Минтранса
Российский премьер Михаил Мишустин освободил Александра Юрчика от должности замглавы Минтранса РФ.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17
Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Здоровье
Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком
Заболеваемость различными видами рака составила 444,5 человека на 100 тысяч населения (438,3 - 2018 г.). В запущенной стадии было взято на учет 93 пациента (106 - 2018 г.). Количество умерших от рака составило 215 человек, из них у 22 граждан онкология была выявлена уже посмертно.