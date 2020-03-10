2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал это решение неожиданным для коллектива. Он также рассказал, что песня для конкурса будет зажигательной и с латиноамериканским звучанием.

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

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