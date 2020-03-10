Музыка

ИзвестияИзвестияLittle Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». Лидер группы Илья «Ильич» Прусикин назвал это решение неожиданным для коллектива. Он также рассказал, что песня для конкурса будет зажигательной и с латиноамериканским звучанием.
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Little Big просрочила подачу песни на «Евровидение»

Lenta.ru07:17

Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта

Пятый канал07:51

Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

РЕН ТВ07:23

Названа дата премьеры песни Little Big для «Евровидения»

Рамблер08:10

Little Big представят песню для «Евровидения» 12 марта

Российская газета08:06

Группа Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

ТАСС07:07

Группа Little Big отложила презентацию песни для конкурса «Евровидение»

Дни2402:21
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