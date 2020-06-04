Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПремьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА. Головченко до этого занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Накануне вечером Лукашенко распустил правительство Белоруссии.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
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