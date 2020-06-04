Политика
ИнтерфаксПремьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА. Головченко до этого занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Накануне вечером Лукашенко распустил правительство Белоруссии.
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Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
Политика
Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности
Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Газета.Ru 04:25
Происшествия
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч кв. м
Моя Москва.онлайн 00:59
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
За сутки в России выявлен 8831 носитель коронавируса
Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8831, за всё время эпидемии — 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:37
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину
РИА Новости 03:48
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Происшествия
Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции
Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга.
Газета.Ru вчера в 13:35
Происшествия
В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет
В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
Игры
В Microsoft Store появилась страница ремастера Kingdoms of Amalur: Reckoning
В Microsoft Store обнаружили страницу ремастера ролевого боевика Kingdoms of Amalur: Reckoning, который получил подзаголовок Re-Reckoning.
Игромания.ру 02:41
Общество
Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП
Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
НТВ 03:44
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время протестов в США iPhone
Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США.
Lenta.ru 02:22
Экономика
Акции «Норникеля» на новостях о ЧП на ТЭЦ возглавили снижение рынка
Акции "Норникеля" утром в четверг возглавляют коррекционное снижение рынка на новостях о последствиях аварии и розлива дизельного топлива на принадлежащей "Норникелю" ТЭЦ-3.
Интерфакс 03:56
Игры
Project CARS 3 анонсирована и выйдет уже летом
Slightly Mad Studios неожиданно анонсировала Project CARS 3, которая выйдет в течение трёх месяцев — до конца августа.
Игромания.ру вчера в 13:22
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Экономика
Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Шоу-бизнес
Певица Анастасия отказалась от дома в 10 млн, который подарил Юлиан
Юлиан пояснил, что никакой дом она не отдавала.
Московский Комсомолец 04:28
Общество
В Татарстане прихожанам разрешили посещать храмы и мечети
Есть определенные определенные требования, которые необходимо соблюдать. В Татарстане с 5 июня прихожанам разрешили посещать храмы и мечети.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 03:26
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Авто
Представлен обновлённый Hyundai Santa Fe
Речь идет не только о визуальном рестайлинге, но и о переходе на новую платформу Речь идет о платформе Hyundai третьего поколения, которая дебютировала на Hyundai Sonata.
MotorPage.Ru вчера в 09:02