Политика
ИнтерфаксПремьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА. Головченко до этого занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Накануне вечером Лукашенко распустил правительство Белоруссии.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Культура
Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
РИА Новости вчера в 17:55
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали в мае на 52%
Продажи новых автомобилей в России в мае на фоне карантина и падения доходов населения упали на 51,8% по сравнению с относительно безмятежным маем прошлого года.
Деловое.ТВ 05:38
Происшествия
Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции
Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Политика
Песков: коронавирус не помешает голосованию в регионах России
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Песков заявил, что всенародное голосование по поправкам к Конституции России, назначенное на 1 июля, не будет угрожать здоровью людей при соблюдении санитарных мер.
REGNUM 05:51
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за "несвоевременного информирования" о чрезвычайной ситуации с разливом топлива в Норильске, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новости 05:43
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Шоу-бизнес
Певица Анастасия отказалась от дома в 10 млн, который подарил Юлиан
Юлиан пояснил, что никакой дом она не отдавала.
Московский Комсомолец 04:28
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Политика
Полиция пообещала расследовать нарушение Зеленским карантина
В МВД Украины пообещали расследовать вопрос нарушения карантинных ограничений президентом Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 05:12
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Происшествия
В Чечне пострадали от урагана 11 человек
Пострадали 11 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
REGNUM 01:42
Общество
Меган Маркл впервые прокомментировала гибель Джорджа Флойда
Слово и Дело 03:50
Армия и оружие
Сирийская армия получила новую партию российских истребителей МиГ-29
В сообщении говорится, что новую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 сирийская армия получила в рамках военного и технического сотрудничества между странами.
Русская Планета 00:54
Космос
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Космос
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю.
Evo-rus.com 03:21
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
За последние сутки скончались два человека, общее число летальных случаев выросло до 38.
REGNUM вчера в 03:50
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Кара Делевинь рассказала о своих сексуальных пристрастиях
Ранее сообщалось, что 7 мая британская модель и актриса Кара Делевинь рассталась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон.
РЕН ТВ вчера в 21:30
Политика
В Кремле напомнили принцип приглашения на Парад Победы
Российская газета 05:39
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Известия вчера в 19:00
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи.
Рамблер 06:11
Культура
Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Юрий Лоза раскритиковал певца Киркорова за странную шутку про аппендицит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:04