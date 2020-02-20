Экономика
ИзвестияПремьерский наказ: Мишустин объяснил, как правильно расходовать бюджет
Нельзя допускать, чтобы на счетах зависало настолько много бюджетных средств. Так премьер Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства, раскритиковал освоение госрасходов в 2019 году. Для улучшения ситуации он призвал в оперативные сроки усовершенствовать процедуру госзакупок.
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