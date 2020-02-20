Нельзя допускать, чтобы на счетах зависало настолько много бюджетных средств. Так премьер Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства, раскритиковал освоение госрасходов в 2019 году. Для улучшения ситуации он призвал в оперативные сроки усовершенствовать процедуру госзакупок.

Здоровье Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.

Общество Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.

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Музыка Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020» Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.