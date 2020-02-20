Экономика
ИзвестияМишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя отчет Счетной палаты РФ по исполнению федерального бюджета за 2019 год.
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Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
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Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
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Греческий суд вынес приговор двум российским морякам, которые были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции.
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Крюгер считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
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Руководитель управления ФССП, главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов рассказал, что один из жителей Белгорода задолжал 14 миллиардов рублей.
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Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским
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На Марсе обнаружили военный корабль
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«Россию и Украину растаскивают, чтобы их сотрудничество не создавало конкуренцию другим», — заявил Путин в интервью ТАСС.
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"Вашингтон" в овертайме проиграл "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин прервал безголевую серию, достигшую пяти встреч.