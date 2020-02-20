Экономика
ИзвестияПремьерский наказ: Мишустин объяснил, как правильно расходовать бюджет
Недопустимо много 1,1 трлн рублей неизрасходованных государственных средств за прошлый год — "недопустимо много", подчеркнул 20 февраля на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
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Депутаты предложили включить спинальную мышечную атрофию в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых препараты закупаются за счет средств федерального бюджета.
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Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова
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Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.