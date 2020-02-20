Экономика

ИзвестияИзвестияПремьерский наказ: Мишустин объяснил, как правильно расходовать бюджет

Недопустимо много 1,1 трлн рублей неизрасходованных государственных средств за прошлый год — "недопустимо много", подчеркнул 20 февраля на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать453

Подробнее о событии

Эксперт объяснила проблемы России с расходованием средств

REGNUM03:43

Мишустин прокомментировал объём неисполненных расходов бюджета-2019

RT на русскомвчера в 04:01

Мишустина возмутили госзакупки

Московский Комсомолецвчера в 12:43

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

РИА Новостивчера в 04:42

Мишустин назвал недопустимым неисполнение бюджета на 1,1 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 04:13

Премьерский наказ: Мишустин объяснил, как правильно расходовать бюджет

Известиявчера в 13:05

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

РБКвчера в 03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Политика

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
RT на русском 08:09
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Общество

Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.
Реальное время вчера в 01:27
Происшествия

Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка

В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
REGNUM 07:13
Общество

Павленский признался, что украл интимные видео политика Гриво

ФАН 06:11
Спорт

Тренер сборной Норвегии: «Большунов всех разбил»

Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал результаты в масс-старте Мерокере, который состоялся в рамках многодневки Ски Тур.
Sport.ru 04:00
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 19 февраля в 03:08
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций

Французская компания BlaBlaCar перестала работать в Крыму из-за санкций Евросоюза, сообщили «Интерфаксу» в техподдержке сервиса.
Ведомости 07:33
Происшествия

Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:15
Экономика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Известия 03:26
Космос

Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Взгляд.ру 18 февраля в 04:41
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.
РИА Новости 07:26
Политика

Песков прокомментировал статью NYT о «вмешательстве России»

Ранее газета The New York Times сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском 06:03
Происшествия

Педагог применил удушающий прием к шестикласснику в Сочи

Кубань-Информ 03:51
Здоровье

Из поликлиник исчезнут кабинеты психолога и стоматолога

Сюда не попали кабинеты доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики и стоматологии, а также позиция медицинского психолога, сообщает «Парламентская газета».
Магсити74 18 февраля в 20:52
Общество

Снявшихся в клипе Линдеманна девушек затравили в соцсетях

Недавно Telegram-канал «Двач» опубликовал имена девушек и их ссылки на аккаунты в соцсетях, которые снимались в порно-клипе немецкой рок-группы.
NewInform вчера в 10:52
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ 07:35
Здоровье

Лечение спинальной мышечной атрофии пока останется на уровне регионов

Депутаты предложили включить спинальную мышечную атрофию в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых препараты закупаются за счет средств федерального бюджета.
Фармацевтический вестник 03:25
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
Общество

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Происшествия

Мать стоявшего на гречке мальчика приговорили к 1,5 годам колонии

Известия 08:02
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Транспорт

Крым покрывается железнодорожной сетью

Коммерсантъ 04:02
Происшествия

СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова

Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО одного из бывших полицейских-фигурантов дела Ивана Голунова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту.
РИА Новости 06:45
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 19 февраля в 10:09
Общество

В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»

Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное