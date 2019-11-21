Политика
РБКПремьеру Израиля предъявили обвинения по трем уголовным делам
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о том, что премьер-министру Биньямину Нетаньяху будут предъявлены обвинения в связи с тремя уголовными делами, сообщает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета вчера в 20:02
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Общество
Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли
Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru 11:02
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
News.ru вчера в 17:24
Происшествия
Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей
Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
РБК 09:28
Политика
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.
Комсомольская правда вчера в 11:59
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Известия вчера в 11:02
Общество
Госдума приняла поправки о взыскании долгов по зарплате без суда
В четверг, 21 ноября, в нижней палате парламента прошли третье чтение законопроекты, которые дадут государственным инспекторам труда право принимать решения о принудительном взыскании с работодателя фактически не выплаченных зарплат во внесудебном порядке.
Право.ру 06:49
Экономика
Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении Промсвязьбанка (ПСБ) статусом опорного банка для оборонного сектора.
РБК 09:41
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Гаджеты
Google хочет перевести Android на основное ядро Linux
По состоянию на февраль 2018 года общее ядро Android (в которое производители вносят дополнительные изменения) имеет более 32 000 дополнений и более 1500 удалений по сравнению с основной версией Linux 4.14.0.
3DNews 02:13
Политика
В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей
Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
REGNUM 03:48
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
RT на русском 12:26
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ 16:28
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
РБК 16:14
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Авто
Новый Kia Optima показали официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня 08:00
Общество
Россияне выстроились в очереди за справками для водительских прав
По всей стране в крупных городах у стен медицинских учреждений выстраиваются очереди из автомобилистов.
Piter.tv вчера в 11:33
Общество
Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы
RT на русском 17:15
Здоровье
Глеб Никитин поручил провести тотальную проверку Вознесенской ЦРБ
В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Вознесенскую центральную районную больницу.
Нижегородская Правда 08:16
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Gazeta.SPb вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Известия 08:35
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Ученые из США вывели точную формулу, которая позволяет пересчитать возраст собаки в человеческий. Волгоград, 19 ноября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа 18 ноября в 20:52
Теннис
Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.
Sport.ru 01:14
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной
Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Вечерняя Москва 11:13
Политика
Киссинджер рассказал о «холодной войне» между США и Китаем
Между США и Китаем развивается «холодная война», считает бывший госсекретарь Штатов Генри Киссинджер.
Росбалт 17:18