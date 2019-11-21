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РБКРБКПремьеру Израиля предъявили обвинения по трем уголовным делам

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Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о том, что премьер-министру Биньямину Нетаньяху будут предъявлены обвинения в связи с тремя уголовными делами, сообщает агентство Reuters.
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Премьеру Израиля предъявили обвинения по трем уголовным делам

РБК13:30

Премьер-министру Израиля предъявили обвинение по трем уголовным статьям

Инфо2412:59
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Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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Авихай Мандельблит
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Юридический советник правительства Израиля с февраля 2016 года. Секретарь правительства Израиля с апреля 2013 года по февраль 2016 года. С 2004 по 2011 год - Главный военный прокурор Израиля. Генерал-майор запаса Армии обороны Израиля.
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