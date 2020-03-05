с чего всё началось

Двадцать пятый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесли в связи с распространением коронавируса COVID-19. "Не время умирать" должны были показать в апреле 2020 года. Теперь зрители увидят ленту не ранее ноября.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Общество Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.

Происшествия Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.

Здоровье Врачи оценили эффективность поедания жуков для борьбы с раком Врачи Сергей Агапкин и Константин Титов в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказали о готовности людей поедать жуков для борьбы с раком.

Общество Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.

Общество В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, количество умерших от него в США растет, передает Reuters.

Происшествия Жителя Твери госпитализировали с подозрением на коронавирус Жителя Твери госпитализировали с подозрением на коронавирус после того, как он пообщался с приятелем, недавно прилетевшим из Италии.

Энергетика «Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.