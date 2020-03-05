Кино
РБКПремьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса
Премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
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"Студии MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года", - говорится в сообщении на официальном аккаунте фильма в Twitter.РИА Новостивчера в 12:47
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Выход фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде отложен на ноябрь из-за коронавируса
Страницы Воронежской культуры00:52
Саундтрек от Билли Айлиш стал самым успешным в истории фильмов о Джеймсе Бонде
iReactor02 марта в 06:28
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