Кино

РБКРБКПремьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса

Премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
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"Студии MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года", - говорится в сообщении на официальном аккаунте фильма в Twitter
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Выход фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде отложен на ноябрь из-за коронавируса

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