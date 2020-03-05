Кино

ТАССТАССПремьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса. Сообщение об этом появилось в среду на официальной странице картины в Twitter.
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Мировая премьера фильма «Не время умирать» отложена

Inc-news.ru15:03

Саундтрек от Билли Айлиш стал самым успешным в истории фильмов о Джеймсе Бонде

iReactor02 марта в 06:28

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

ТАСС13:45

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

Дождь13:26

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена из-за коронавируса

РЕН ТВ12:50

Мировую премьеру фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде призвали отложить из-за коронавируса

Страницы Воронежской культуры02 марта в 12:42

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

News.ru14:22
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Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
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В Италии число погибших от коронавируса превысило 100 человек

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Бывшую киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы

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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

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Напомним, что «Спартак» вышел в полуфинал Олимп-Кубка России, обыграв в четвертьфинале ЦСКА со счетом 3:2. Со 104-й минуты красно-белые играли в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе.
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Как Владимир Путин боролся с вирусным вбросом

Как Владимир Путин боролся с вирусным вбросом 4 марта президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с членами правительства поделился очередной неприятной правдой о коронавирусе COVID-19.
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Иванович: «Зенит» заслужил победу в матче с «Ахматом»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды над «Ахматом» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка России.
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Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
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Роскомнадзор начал блокировать фейковые сообщения о коронавирусе

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