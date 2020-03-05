с чего всё началось

Обо всем сообщается на официальной станице киноленты в Twitter. Премьеру 25-го фильма киносаги о Джеймсе Бонде перенесли более чем на полгода из-за коронавируса. Фильм хотели показать второго апреля, но покажут только в ноябре, так как ожидается, что этой весной будет вспышка заболевания.

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса

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