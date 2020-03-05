Кино
Gazeta.SPbПремьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса
Обо всем сообщается на официальной станице киноленты в Twitter. Премьеру 25-го фильма киносаги о Джеймсе Бонде перенесли более чем на полгода из-за коронавируса. Фильм хотели показать второго апреля, но покажут только в ноябре, так как ожидается, что этой весной будет вспышка заболевания.
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с чего всё началось
"Студии MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года", - говорится в сообщении на официальном аккаунте фильма в Twitter.РИА Новости12:47
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Поклонники бондианы просят перенести премьеру «Не время умирать» из-за коронавируса
Киноафиша Россиивчера в 04:32
Саундтрек от Билли Айлиш стал самым успешным в истории фильмов о Джеймсе Бонде
iReactor02 марта в 06:28
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