Кино

Gazeta.SPbGazeta.SPbПремьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса

Обо всем сообщается на официальной станице киноленты в Twitter. Премьеру 25-го фильма киносаги о Джеймсе Бонде перенесли более чем на полгода из-за коронавируса. Фильм хотели показать второго апреля, но покажут только в ноябре, так как ожидается, что этой весной будет вспышка заболевания.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось
"Студии MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года", - говорится в сообщении на официальном аккаунте фильма в Twitter
.
РИА Новости12:47

Подробнее о событии

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена из-за коронавируса

РЕН ТВ12:50

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

News.ru14:22

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

ТАСС13:45

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

Дождь13:26

Мировая премьера фильма «Не время умирать» отложена

Inc-news.ru15:03

Поклонники бондианы просят перенести премьеру «Не время умирать» из-за коронавируса

Киноафиша Россиивчера в 04:32

Саундтрек от Билли Айлиш стал самым успешным в истории фильмов о Джеймсе Бонде

iReactor02 марта в 06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 21:05, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк пообедали вместе с дочерью в Нью-Йорке

КМВ Новости 07:27
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
РБК 20:11
Экономика

Сбербанк на три дня отменяет брокерскую комиссию

Акция не распространяется на операции на внебиржевом рынке, доступные ограниченному числу клиентов (квалифицированным инвесторам).
Плас 03:15
Энергетика

Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель.
Интерфакс 11:58
Гаджеты

SeaSonic выпустила безвентиляторные блоки питания мощностью до 700 Вт

SeaSonic оснастила блоки серии Prime Fanless температурной защитой от повышения и понижения мощности, а также скачков напряжения и короткого замыкания.
Astera 02 марта в 03:58
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 19:37
Космос

РАН планирует пожаловаться на Илона Маска в ООН

В Российской академии наук (РАН) возмутились настолько сильно, что даже готовят жалобу на Илона Маска, которую планируют отправить в ООН.
V-kosmose.com 01:45
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ несколько вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:59
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий F-16 из С-200

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 ВВС Турции ракетами зенитного комплекса С-200 «Ангара» на северо-западе Сирии.
Lenta.ru 05:20
Гаджеты

Финдиректор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс

В мобильном сегменте уже достаточно долго присутствуют 10-нанометровые процессоры Intel. Серверные 10-нм решения появятся в этом году.
Live24 03:13
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости 13:28
Хоккей

Проворов в матче с «Вашингтоном» отдал 90-ю передачу в НХЛ

Ассистентами выступили Иван Проворов и Клод Жиру. Для россиянина эта передача стала 90-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
Sport24.ru 20:27
Происшествия

Экс-руководители Службы единого заказчика Забайкалья вернут 18,4 млн рублей

Бывшие руководителей Службы единого заказчика Геннадий Литвинцев и Константин Выжлов вернут в госказну 18,4 млн рублей, полученных в виде взяток.
Московский Комсомолец Чита 05:53
Экономика

Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Газета.Ru 06:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM 15:52
Космос

Официальное название марсохода NASA Mars 2020 будет объявлено 5 марта

3DNews 00:55
Политика

Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Палата представителей конгресса США одобрила проект закона, который предусматривает выделение американской администрации 8,3 миллиарда долларов на борьбу с новым типом коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 17:40
Общество

В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

В Госдуме доработали законопроект, в рамках которого могут запретить торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах.
Газета.Ru вчера в 19:41
Происшествия

Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Российская газета 06:52
Происшествия

Вертолет национальной полиции разбился на Филиппинах

Вертолет филиппинской национальной полиции потерпел крушение в четверг утром. Инцидент произошел в жилом районе провинции Лагуна.
Российская газета 20:51
Хоккей

«Сибирь» во второй раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ

RT на русском 12:07
Армия и оружие

Киев вводит новые должности главнокомандующего ВС и начальника Генштаба

Отдельные должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины будут введены в соответствии с поправками в закон «О национальной безопасности Украины».
REGNUM 16:38
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
Кино

Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»

Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Профиль 15:58
Политика

Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
ТАСС 13:52
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 13:05
Экономика

В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию

Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Известия 12:00
Политика

В Турции бунтуют против встречи Эрдогана с Путиным

Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.
News.ru 05:38
Шоу-бизнес

Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод

Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.
Bimru.ru 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное