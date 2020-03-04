Кино
ТАССПремьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса. Сообщение об этом появилось в среду на официальной странице картины в Twitter.
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Саундтрек от Билли Айлиш стал самым успешным в истории фильмов о Джеймсе Бонде
iReactor02 марта в 06:28
Мировую премьеру фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде призвали отложить из-за коронавируса
Страницы Воронежской культуры02 марта в 12:42
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Комментарии
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Футбол
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (2:3) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России ответил на вопросы журналистов.
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Рада 5 марта проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору
Верховная рада Украины в четверг соберется на внеочередное заседание для вынесения недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
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Испанский тренер «горожан» Пеп Гвардиола, несмотря на двухдневный перерыв, выставил на матч 1/8 Кубка Англии против «Шеффилда» основной состав, заменив лишь Стерлинга на Рияда Мареза.
Армия и оружие
Боевики попытались устроить провокацию с химоружием в Идлибе
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До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси
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Дениса Шмыгаля назначили новым премьером Украины
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании назначила нового премьера и обновила состав правительства.
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Появились фото Бэтмобиля из нового «Бэтмена»
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Политика
Евросоюз может ускорить помощь беженцам из Сирии в Турции
Европейский Союз (ЕС) готов ускорить оказание поддержки сирийским беженцам в Турции, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
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