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Общество Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком» В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.

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