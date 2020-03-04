Кино

ТАССТАССПремьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса. Сообщение об этом появилось в среду на официальной странице картины в Twitter.
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Саундтрек от Билли Айлиш стал самым успешным в истории фильмов о Джеймсе Бонде

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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

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Мировую премьеру фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде призвали отложить из-за коронавируса

Страницы Воронежской культуры02 марта в 12:42

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

News.ru14:22
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Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
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Верховная рада Украины в четверг соберется на внеочередное заседание для вынесения недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
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Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

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Шеффилд Уэнсдей — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)

Испанский тренер «горожан» Пеп Гвардиола, несмотря на двухдневный перерыв, выставил на матч 1/8 Кубка Англии против «Шеффилда» основной состав, заменив лишь Стерлинга на Рияда Мареза.
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Боевики попытались устроить провокацию с химоружием в Идлибе

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Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса.
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