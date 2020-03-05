Кино

ТАССТАССПремьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса. Сообщение об этом появилось в среду на официальной странице картины в Twitter.
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Мировая премьера фильма «Не время умирать» отложена

Inc-news.ru15:03

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

News.ru14:22

Саундтрек от Билли Айлиш стал самым успешным в истории фильмов о Джеймсе Бонде

iReactor02 марта в 06:28

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

Дождь13:26

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена из-за коронавируса

РЕН ТВ12:50

Мировую премьеру фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде призвали отложить из-за коронавируса

Страницы Воронежской культуры02 марта в 12:42

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

ТАСС13:45
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Киев рассчитывает на введение новых санкций Евросоюза против РФ из-за железнодорожного сообщения с Крымом, открытого в декабре прошлого года, заявил в среду постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
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Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
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NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей

Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

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В Турции сообщили об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

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