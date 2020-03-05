с чего всё началось

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса. Сообщение об этом появилось в среду на официальной странице картины в Twitter.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.

Общество Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером в возрасте 100 лет, сообщило агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.

Экономика ВТБ временно снизил ставки кредитов наличными Банк ВТБ на период до 30 апреля уменьшил ставки по кредитам наличными базовой линейки на 2,4 процентного пункта (п. п.), следует из информации на сайте банка.

Музыка Ани Лорак презентовала клип на новую песню Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.

Общество Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов Из-за вспышки коронавируса банки в Китае закрывают свои отделения, в которых переводы выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.

Автоспорт Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок В Бахрейне и Вьетнаме, где запланированы второй и третий этапы сезона, уже ввели ограничения на въезд в страну иностранцев, в частности из Италии.

Наука Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.

Хоккей Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.