Кино
ТАССПремьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса. Сообщение об этом появилось в среду на официальной странице картины в Twitter.
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с чего всё началось
"Студии MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года", - говорится в сообщении на официальном аккаунте фильма в Twitter.РИА Новости12:47
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Саундтрек от Билли Айлиш стал самым успешным в истории фильмов о Джеймсе Бонде
iReactor02 марта в 06:28
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