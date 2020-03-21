Политика
Российская газетаПремьеры России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество
Обсудив процессы интеграции в рамках строительства Союзного государства и Евразийского экономического союза, Михаил Мишустин и Сергей Румас отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон.
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с чего всё началось
Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе российского правительства.Российская газетавчера в 12:13
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Мишустин и Румас отметили принципиальные договоренности по поставкам нефти в Белоруссию
Интерфаксвчера в 12:15
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