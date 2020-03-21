с чего всё началось

Обсудив процессы интеграции в рамках строительства Союзного государства и Евразийского экономического союза, Михаил Мишустин и Сергей Румас отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон.

Здоровье Трех человек после прилета из Вьетнама в Благовещенск отправили в больницу После тепловизионного контроля и медицинского осмотра три гражданина с повышенной температурой немедленно доставлены в Амурскую инфекционную больницу, где произведен отбор биоматериала для проведения обследования на COVID-2019.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.

Общество За сутки в России выявили 54 случая коронавируса Новые факты подтверждены в девяти регионах страны. Большинство из них — 33 случая — в Москве. Шесть заболевших обнаружились в Якутии.

Космос Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека "Число подтвержденных случаев коронавируса в Мексике составляет 251, кроме того, сообщается о 697 подозрительных случаях", - сказал в ходе пресс-конференции глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа.

Армия и оружие КНДР устроила испытания новых тактических управляемых ракет КНДР запустила две новые тактические управляемые ракеты из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто, тем самым испытав их, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Общество В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

Музыка «Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Политика National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160 В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.