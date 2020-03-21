Политика
Российская газетаПремьеры России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество
Обсудив процессы интеграции в рамках строительства Союзного государства и Евразийского экономического союза, Михаил Мишустин и Сергей Румас отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон.
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с чего всё началось
Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе российского правительства.Российская газета12:13
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Хоккей
Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Общество
«20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии покажут в большом итоговом фильме, который выпустят весной, сообщает ТАСС.
Общество
За сутки в Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв заражения коронавирусом в стране выросло на 793 человека.
Здоровье
Трех человек после прилета из Вьетнама в Благовещенск отправили в больницу
После тепловизионного контроля и медицинского осмотра три гражданина с повышенной температурой немедленно доставлены в Амурскую инфекционную больницу, где произведен отбор биоматериала для проведения обследования на COVID-2019.
Авто
Сборку Chevrolet Niva протестировали на конвейере АвтоВАЗа
На АвтоВАЗе протестировали сборку Chevrolet Niva.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google
Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Общество
За сутки в России выявили 54 случая коронавируса
Новые факты подтверждены в девяти регионах страны. Большинство из них — 33 случая — в Москве. Шесть заболевших обнаружились в Якутии.
Космос
Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов
Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека
"Число подтвержденных случаев коронавируса в Мексике составляет 251, кроме того, сообщается о 697 подозрительных случаях", - сказал в ходе пресс-конференции глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа.
Армия и оружие
ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе
Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Армия и оружие
КНДР устроила испытания новых тактических управляемых ракет
КНДР запустила две новые тактические управляемые ракеты из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто, тем самым испытав их, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Космос
Россия создаст карту Луны для выбора места высадки космонавтов
Ранее сверхточные "плоские" карты отдельных участков лунной поверхности с разрешением 0,5 метра на пиксель создал американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Политика
Трамп направил письмо Ким Чен Ыну в связи с атакой коронавируса
Пхеньян, 22 марта 2020, 01:12 — REGNUM Северная Корея приветствует предложение президента США Дональда Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия коронавирусу SARS-CoV-2.
Здоровье
В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Мишустин: В России разработаны шесть вакцин от коронавируса
В России специалисты разработали шесть уникальных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Футбол
Чалов рассказал, как отреагировал на предложение «Кристал Пэлас»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как отреагировал, когда узнал, что его хочет приобрести «Кристал Пэлас».
Политика
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Космос
Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb
Здоровье
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
Наука
Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне
Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.