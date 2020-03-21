Политика

Российская газетаРоссийская газетаПремьеры России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество

Обсудив процессы интеграции в рамках строительства Союзного государства и Евразийского экономического союза, Михаил Мишустин и Сергей Румас отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон.
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с чего всё началось
Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили
 в пресс-службе российского правительства.
Российская газета12:13

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия достигли «принципиальных договоренностей» по нефти

РБК14:50

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

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Интерфакс12:15

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Мишустин и Румас обсудили меры по противодействию коронавирусу

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РИА Новости12:06
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Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
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Оставшиеся серии покажут в большом итоговом фильме, который выпустят весной, сообщает ТАСС.
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За сутки в Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

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Сборку Chevrolet Niva протестировали на конвейере АвтоВАЗа

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Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
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Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва 15:59
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Назван средний инкубационный период коронавируса

Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 21:54
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За сутки в России выявили 54 случая коронавируса

Новые факты подтверждены в девяти регионах страны. Большинство из них — 33 случая — в Москве. Шесть заболевших обнаружились в Якутии.
МордовМедиа вчера в 10:48
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Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов

Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека

"Число подтвержденных случаев коронавируса в Мексике составляет 251, кроме того, сообщается о 697 подозрительных случаях", - сказал в ходе пресс-конференции глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа.
РИА Новости 22:31
Армия и оружие

ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе

Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Политическая Экспертиза вчера в 05:35
Армия и оружие

КНДР устроила испытания новых тактических управляемых ракет

КНДР запустила две новые тактические управляемые ракеты из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто, тем самым испытав их, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Газета.Ru 21:58
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
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Россия создаст карту Луны для выбора места высадки космонавтов

Ранее сверхточные "плоские" карты отдельных участков лунной поверхности с разрешением 0,5 метра на пиксель создал американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter.
РИА Новости 20:26
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Политика

Трамп направил письмо Ким Чен Ыну в связи с атакой коронавируса

Пхеньян, 22 марта 2020, 01:12 — REGNUM Северная Корея приветствует предложение президента США Дональда Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия коронавирусу SARS-CoV-2.
REGNUM 18:12
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В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 21:34
Общество

Мишустин: В России разработаны шесть вакцин от коронавируса

В России специалисты разработали шесть уникальных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:14
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
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«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
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Чалов рассказал, как отреагировал на предложение «Кристал Пэлас»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как отреагировал, когда узнал, что его хочет приобрести «Кристал Пэлас».
Спорт-Экспресс 05:42
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National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
РИА Новости 22:34
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Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

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Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
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Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

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Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
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Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:45
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