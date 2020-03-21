Политика
ТАССПремьеры России и Белоруссии обсудили договоренности по нефти
Договоренности России и Белоруссии позволят обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия республики "в полном объеме и на согласованных условиях".
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с чего всё началось
Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе российского правительства.Российская газета12:13
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Политика
В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну
По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Футбол
Бывший президент «Реала» умер от коронавируса
Бывший президент мадридского "Реала" и экс-владелец "Малаги" Лоренсо Санс скончался из-за коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает Football Italia.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Космос
Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы
К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Автоспорт
Сегодня Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет
21 марта 2020 года Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Армия и оружие
Yahoo News Japan (Япония): аэросани, которые двигаются при помощи пропеллера, появились случайно. Каковы их функции? (Yahoo News Japan)
Строение аэросаней крайне простое: на сани устанавливается двигатель с пропеллером, а также топливный бак.
Футбол
Джака дал пятимесячной дочке лимон. Малышка не оценила пранк отца
Джака опубликовал видео в приложении TikTok, на котором он даёт пятимесячной девочке попробовать на вкус лимон.
Общество
В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей
В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Здоровье
Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом
Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Еще один украинский депутат заразился коронавирусом
Еще один украинский депутат заразился коронавирусом.
Общество
У депутата Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавирус
У заместителя председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавируса.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов
В московский аэропорт Шереметьево пришло анонимно письмо на электронную почту о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Общество
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Общество
Сирия приостановила международное авиасообщение
Власти Сирии приостановили международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса, сообщил министр транспорта САР Али Хамуд.
Экономика
ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Общество
Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок
В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
Политика
«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США
Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в свое время чуть не разрушила ВИА «Веселые ребята»
Известный советский и российский музыкант Вячеслав Малежик рассказал, как с приходом в 1974 году в популярный коллектив «Веселые ребята» Аллы Пугачевой ансамбль едва не распался.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Энергетика
Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса
Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.