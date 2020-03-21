Политика

ТАССТАССПремьеры России и Белоруссии обсудили договоренности по нефти

Договоренности России и Белоруссии позволят обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия республики "в полном объеме и на согласованных условиях".
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с чего всё началось
Премьер-министры России и Беларуси обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили
 в пресс-службе российского правительства.
Российская газета12:13

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Мишустин и Румас отметили принципиальные договоренности по поставкам нефти в Белоруссию

Интерфакс12:15

Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Lenta.ru12:54

Премьеры России и Белоруссии обсудили договоренности по нефти

ТАСС12:16

Мишустин и Румас отметили достижение нефтяных договоренностей

РИА Новости12:15

Россия и Белоруссия достигли «принципиальных договоренностей» по нефти

РБК14:50

Мишустин и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

RT на русском12:12

Мишустин и Румас обсудили меры по противодействию коронавирусу

Московский Комсомолец12:09
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Политика

В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Коммерсантъ 15:52
Футбол

Бывший президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" и экс-владелец "Малаги" Лоренсо Санс скончался из-за коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает Football Italia.
Газета.Ru 17:05
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
РБК 17:35
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Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Спорт

Волосожар и Траньков хотят вернуться из США в Россию из-за коронавируса

Газета.Ru 17:35
Автоспорт

Сегодня Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет

21 марта 2020 года Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет.
F1news.ru 02:30
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Армия и оружие

Yahoo News Japan (Япония): аэросани, которые двигаются при помощи пропеллера, появились случайно. Каковы их функции? (Yahoo News Japan)

Строение аэросаней крайне простое: на сани устанавливается двигатель с пропеллером, а также топливный бак.
ИноСМИ 17:40
Футбол

Джака дал пятимесячной дочке лимон. Малышка не оценила пранк отца

Джака опубликовал видео в приложении TikTok, на котором он даёт пятимесячной девочке попробовать на вкус лимон.
Чемпионат 17:44
Общество

В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей

В Италии за сутки от коронавируса скончались 627 человек, что превышает суточный рекорд Китая, пишет ТАСС со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 13:24
Здоровье

Выздоровевшая от коронавируса врач подробно описала симптомы

Lenta.ru 16:44
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет 19 марта в 08:59
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru 09:27
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна вчера в 16:08
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:38
Общество

Еще один украинский депутат заразился коронавирусом

Еще один украинский депутат заразился коронавирусом.
Lenta.ru 17:11
Общество

У депутата Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавирус

У заместителя председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавируса.
АиФ Чебоксары 05:00
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов

В московский аэропорт Шереметьево пришло анонимно письмо на электронную почту о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Kazanfirst.ru 14:49
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Известия 14:12
Общество

Сирия приостановила международное авиасообщение

Власти Сирии приостановили международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса, сообщил министр транспорта САР Али Хамуд.
Московский Комсомолец 16:07
Экономика

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:21
Общество

Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок

В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
РИАМО 12:41
Политика

«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в свое время чуть не разрушила ВИА «Веселые ребята»

Известный советский и российский музыкант Вячеслав Малежик рассказал, как с приходом в 1974 году в популярный коллектив «Веселые ребята» Аллы Пугачевой ансамбль едва не распался.
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Политика

Роман Путин решил создать партию

Вести.Ru вчера в 12:51
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Энергетика

Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Газета.Ru 17:40
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в 7 стран из-за коронавируса

Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
ТАСС 16:10
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