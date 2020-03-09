Экономика
Невские НовостиПремьеры России и Киргизии обсудили ситуацию с нефтяными ценами
Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Они обсудили ситуацию с нефтяными ценами и валютными рынками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Экономика
Доллар подорожал до 74 рублей на фоне обвала нефти
На фоне обвала цен на нефть и курса рубля, Банк России объявил о прекращении закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Экономика
Ведущие европейские биржи упали после снижения цен на нефть
Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть.
Политика
В Гааге начались судебные слушания по делу MH17
Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Футбол
Спартак — Краснодар 0:1
Шоу-бизнес
Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию
Как передает Telegram-канал "112", она попала в реанимацию с сердечным приступом. В клинику ее сопровождал супруг актер Евгений Киндинов.
Происшествия
В Италии начались протесты в тюрьмах из-за COVID-19
В итальянских тюрьмах начались акции протеста из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Общество
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Экономика
В России подорожают автомобили
Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
В Германии два человека погибли от коронавируса
«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Как сообщали «Кубанские новости», «Локомотив-Кубань» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ.
Происшествия
На Украине в результате ДТП погибли четыре человека
9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Космос
Американский грузовой корабль Dragon состыковался с МКС
Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.
Культура
На телевидении стартует сериал о Муслиме Магомаеве
Здоровье
Врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия Росгвардии
Российских врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия в Росгвардию.
Футбол
«Реал» на выезде проиграл «Бетису»
Армия и оружие
Военный конвой американцев прогнали сирийские солдаты
Утверждается, что сирийские солдаты, вооруженные стрелковым оружием, преградили дорогу американской колонне, которая состояла из нескольких бронемашин.