Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Они обсудили ситуацию с нефтяными ценами и валютными рынками.

Премьеры России и Киргизии обсудили ситуацию с нефтяными ценами

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