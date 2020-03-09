Экономика

Невские НовостиНевские НовостиПремьеры России и Киргизии обсудили ситуацию с нефтяными ценами

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Они обсудили ситуацию с нефтяными ценами и валютными рынками.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Премьеры Киргизии и России обсудили ситуацию на валютном и нефтяном рынках

ТАСС09:57

Абылгазиев и Мишустин обсудили ситуацию с валютой и нефтью

Sputnik Кыргызстан09:48

Премьеры России и Киргизии обсудили падение нефтяных цен

News.ru09:46

Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Киргизии

REGNUM10:16

Мишустин обсудил с премьером Киргизии ситуацию на валютном рынке

Аргументы и Факты10:54

Премьеры России и Киргизии обсудили ситуацию с нефтяными ценами

Невские Новости12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
Экономика

Доллар подорожал до 74 рублей на фоне обвала нефти

На фоне обвала цен на нефть и курса рубля, Банк России объявил о прекращении закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней.
Мир новостей 05:34
Экономика

Ведущие европейские биржи упали после снижения цен на нефть

Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть.
ФАН 06:31
Политика

В Гааге начались судебные слушания по делу MH17

Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.
REGNUM 02:58
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Футбол

Спартак — Краснодар 0:1

RT на русском 11:29
Шоу-бизнес

Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию

Как передает Telegram-канал "112", она попала в реанимацию с сердечным приступом. В клинику ее сопровождал супруг актер Евгений Киндинов.
Московский Комсомолец 11:05
Происшествия

В Италии начались протесты в тюрьмах из-за COVID-19

В итальянских тюрьмах начались акции протеста из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Общество

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Украина.ру 06:56
Экономика

В России подорожают автомобили

Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.
Lenta.ru 10:22
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
ToDay News Ufa вчера в 11:31
Кино

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс 09:18
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник 03:40
Общество

В Германии два человека погибли от коронавируса

«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
RT на русском 12:28
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Вести.Ru 12:15
Происшествия

Пьяный водитель сбил семью из пяти человек в Воронежской области

РБК 05:46
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Как сообщали «Кубанские новости», «Локомотив-Кубань» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ.
Кубанские новости 12:09
Происшествия

На Украине в результате ДТП погибли четыре человека

9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
REGNUM 09:07
Общество

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

Lenta.ru 12:29
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Pravda.Ru 12:29
Космос

Американский грузовой корабль Dragon состыковался с МКС

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.
Российская газета 11:17
Культура

На телевидении стартует сериал о Муслиме Магомаеве

RT на русском 09:51
Здоровье

Врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия Росгвардии

Российских врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия в Росгвардию.
Газета.Ru 11:43
Хоккей

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»

Вести.Ru 12:51
Футбол

«Реал» на выезде проиграл «Бетису»

LiveSport.ru вчера в 17:58
Армия и оружие

Военный конвой американцев прогнали сирийские солдаты

Утверждается, что сирийские солдаты, вооруженные стрелковым оружием, преградили дорогу американской колонне, которая состояла из нескольких бронемашин.
Военное дело 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное