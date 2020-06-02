Установлен рекорд премии нефти российской марки Urals к цене североморской Brent, сообщает международное ценовое агентство Argus. Премия достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года.

Премия Urals к Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений

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