Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руПремия Urals к Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений

Установлен рекорд премии нефти российской марки Urals к цене североморской Brent, сообщает международное ценовое агентство Argus. Премия достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года.
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Премия российской нефти к цене Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений

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Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных с 1990 года премий к сорту Brent

ТАССвчера в 14:36

Нефть марки Urals за месяц подорожала на 70%

РБКвчера в 15:38

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РИА Новостивчера в 15:22

Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 40,9%

Интерфаксвчера в 14:27

Стоимость нефти Urals в Европе рекордно превысила цену сорта Brent

Российская газетавчера в 18:42

Информация Министерства экономического развития РФ от 1 июня 2020 г. «О средней цене на нефть сорта „Юралс“ за май 2020 года»

Гарантвчера в 07:49
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Общество

Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня

Салоны красоты, сауны и бани смогут возобновить работу в Московской области с 3 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Политика

Трамп рассказал Путину об идее проведения саммита G7

News.ru вчера в 12:12
Политика

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Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
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Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд

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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

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Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
iXBT.com 01:55
Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
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Здоровье

У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус

В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
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Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

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Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
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Экономика

Мантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев

Из-за резкого роста спроса на потребительские товары в марте на фоне пандемии российские торговые сети значительно увеличили свои складские запасы.
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Состоялся релиз тактического шутера Valorant в России

Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.
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Бренд Haval показал новый кроссовер

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайские СМИ, модель с индексом B06 откроет собой новую линейку, никак не связанную ни с H, ни с F-серией.
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Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

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В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
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Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

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В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса

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Гаджеты

Какую видеокарту купить в 2020 году? Обзор и тест GTX 1650S, 1660S и RX 5500 XT

Единственное, на RX 5500 XT стоят чипы побыстрее — на 14 Гбит/с, и объём памяти у нее может быть как 4, так и 8 ГБ, что естественно, сказывается на цене.
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Общество

Власти Агинского считают надпись про Путина актом хулиганства

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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В Раде заявили о застрявшей в «лихих девяностых» Украине

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В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга

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Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки

Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс вчера в 19:43
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Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей

Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей Впервые с начала марта курс доллара на биржевых торгах опустился ниже уровня 70 руб./$.
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