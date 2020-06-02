Энергетика
Взгляд.руПремия Urals к Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений
Установлен рекорд премии нефти российской марки Urals к цене североморской Brent, сообщает международное ценовое агентство Argus. Премия достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Общество
Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня
Салоны красоты, сауны и бани смогут возобновить работу в Московской области с 3 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 01:25
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Политика
Трамп рассказал Путину об идее проведения саммита G7
News.ru вчера в 12:12
Политика
Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
Российская газета 02:21
Шоу-бизнес
Шнуров написал матерное стихотворение про попросивших помощи звезд
Evo-rus.com вчера в 02:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС 31 мая в 17:17
Гаджеты
Вероятная Radeon RX 5950 XT засветилась в Linux. Без подробностей, но кое-что выделить всё же можно
Большинство различных источников сходится во мнении, что это, наиболее вероятно, и есть Navi 21 — флагманский GPU AMD нового поколения.
iXBT.com 01:55
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Здоровье
У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус
В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета вчера в 04:45
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Экономика
Мантуров сообщил о запасах ретейлеров на срок до четырех месяцев
Из-за резкого роста спроса на потребительские товары в марте на фоне пандемии российские торговые сети значительно увеличили свои складские запасы.
РБК 02:27
Киберспорт
Состоялся релиз тактического шутера Valorant в России
Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.
REGNUM 02:39
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайские СМИ, модель с индексом B06 откроет собой новую линейку, никак не связанную ни с H, ни с F-серией.
Автоновости дня 01:02
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
ГЛАС.RU 00:30
Происшествия
В Нью-Йорке начались мародерства
Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Общество
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве вылечиличились еще 1855 пациентов, болевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
Гаджеты
Какую видеокарту купить в 2020 году? Обзор и тест GTX 1650S, 1660S и RX 5500 XT
Единственное, на RX 5500 XT стоят чипы побыстрее — на 14 Гбит/с, и объём памяти у нее может быть как 4, так и 8 ГБ, что естественно, сказывается на цене.
Игромания.ру вчера в 06:00
Общество
Власти Агинского считают надпись про Путина актом хулиганства
Глава поселка Агинское Андрей Дашин и председатель думы Булат Бадмацыренов заявили, что оскорбляющая президента России Владимира Путина надпись на сопке не может считаться политическим высказыванием.
Байкал24 01:59
Армия и оружие
Главком ВМФ утвердил приемный акт по новейшей АПЛ «Князь Владимир»
Главком ВМФ России в День Северного флота утвердил приемный акт по ракетному подводному крейсеру стратегического назначения «Князь Владимир».
ТК Звезда вчера в 05:30
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Политика
В Раде заявили о застрявшей в «лихих девяностых» Украине
Украина продолжает отдаляется от статуса космического государства, заявила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
Lenta.ru 00:39
Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Политика
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки
Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс вчера в 19:43
Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей
Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей, евро — ниже 78 рублей Впервые с начала марта курс доллара на биржевых торгах опустился ниже уровня 70 руб./$.
Коммерсантъ вчера в 08:51