Энергетика
REGNUMПремия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
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с чего всё началось
«Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер»,-- говорится в сообщении.Коммерсантъвчера в 15:58
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Футбол
Черчесов заявил, что сборная России может сыграть восемь матчей осенью
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что команда может провести восемь матчей в ходе осенних сборов.
Нева Спорт 05:12
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Шоу-бизнес
Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии
Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 08:48
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
В Кремле оценили влияние коронавируса на голосование по Конституции
Политолог оценил голосование по поправкам в Конституцию 1 июля По словам представителя Кремля, к тому моменту пройдёт ещё «два карантинных периода», и ситуация с коронавирусом существенно улучшится.
Национальная служба новостей 06:10
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Политика
Кремль прокомментировал планы проведения парада в Донецке 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы самопровозглашенной ДНР провести парад Победы в Донецке в тот же день, что и в Москве – 24 июня, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 06:26
Авто
Водителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили
За оставление автомобиля придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Mockva.ru вчера в 11:36
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в мае упали на 42%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей LADA по итогам мая, второго месяца работы в условиях эпидемиологических ограничений, составили 16 663 единицы.
Автоновости дня 05:10
Армия и оружие
Кедми назвал абсолютные мишени для России во время конфликта с НАТО
Европейцы понимают, что ядерное оружие не защитит их. Напротив, они станут абсолютной мишенью для удара при атомном конфликте России с НАТО.
HotGeo 02:19
Политика
Поклонская обратилась в ООН по вопросу водной блокады Крыма
Piter.tv вчера в 04:21
Происшествия
В Нью-Йорке начались мародерства
Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Происшествия
В Брянске в приемной семье нашли истощенного ребенка с обморожением
Поводом для расследования стала истощенная семилетняя девочка, найденная в частном доме без еды и с обмороженными конечностями.
Российская газета 04:50
Экономика
Полная отмена ограничений в РФ произойдёт не раньше июля 2021 года
Третий этап – июль – декабрь 2021 года, подразумевает возобновление работы объектов торговли и сферы услуг без ограничения численности покупателей.
Мир новостей 07:06
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Общество
«Прожорливые мыши» съели зерно госрезерва Украины
Пропажу почти 3 тысяч вагонов с зерном из государственного резерва Украины на сумму около 30 миллионов долларов в Киеве списали на "прожорливых мышей".
Российская газета 05:21
Наука
Понижение уровня стресса может вернуть седым волосам цвет
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на bioRxiv, седые волосы могут возвращать первоначальный цвет за несколько месяцев.
ToDay News Ufa вчера в 12:51
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
Здоровье
5 медучреждений Дагестана вернулись к плановому лечению
Республиканский урологический центр и Республиканская офтальмологическая больница уже начинают принимать обычных пациентов.
Голос Эренлара 03:37
Политика
На Украине анонсировали переговоры глав МИД стран нормандского формата
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры глав МИД стран нормандского формата.
RT на русском 07:17
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $39 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE подорожал на 1,8% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.
News.ru 04:48
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37